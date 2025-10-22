Indignación en Benacazón: un cura niega a una joven con síndrome de Down ser madrina de un bautizo

Más de 3.000 vecinos de los 7.300 de Benacazón (Sevilla) han apoyado con su firma la destitución del cura de la localidad, José Antonio Morón, tras no permitir que una joven de 19 años con síndrome de Down, Noelia Vega, sea madrina de bautizo de un niño.

Un caso que destapó el pasado fin de semana en redes sociales el padre del niño, Manuel Jaén, mediante un vídeo de casi 20 minutos en el que explicaba que el sacerdote quiso conocer a la madrina, prima segunda del niño, antes de aprobar el bautizo, en una reunión en la que le hizo preguntas como "qué significa para ti el bautismo", que la joven "no supo contestar, como nos podría pasar a muchas personas".

Le preguntó también si había asistido antes a esta celebración y en qué consistía litúrgicamente la ceremonia, y tras su reacción, fue declarada "no apta" para ser madrina. Manuel Jaén ha señalado que la chica no respondió a la primera y tercera pregunta y aunque que tiene algunos problemas para expresarse "está perfectamente capacitada para ser madrina del niño".

Cumple todos los requisitos

Según Manuel Jaén, para ser madrina de un bautizo solo se pide tener hecha la Comunión y la Confirmación, de modo que cree que la joven cumple con todos los requisitos, por lo que tanto los padres del niño como los de Noelia, han mostrado su indignación en sendos vídeos en sus redes, mientras que se ha iniciado una recogida de firmas tanto en Change.org como presencialmente para pedir al Arzobispado de la provincia que destituya al cura de la localidad.

Manuel Jaén ha explicado a EFE que su intención "no es que el cura se vaya", sino que pasa "por conseguir que el niño se bautice y Noelia sea su madrina", al tiempo que ha asegurado que tienen el ofrecimiento de otro cura de un municipio sevillano que les ha asegurado que no ve problema alguno en que la joven sea la madrina del niño.

Para el promotor de la recogida de firmas, Gori Vega -el padre de la joven- este hecho se une a "una larga serie de discriminaciones hacia personas transgénero, divorciadas y familias no tradicionales", de modo que ha exigido "una respuesta inmediata del Arzobispado de Sevilla, su destitución y una disculpa pública".

"Noelia ha hecho su Comunión y Confirmación, participa activamente en la fe y encarna con pureza y alegría los valores del Evangelio", según Vega, que cree que negarle este derecho "no es un acto administrativo, es una discriminación cruel e injusta, que contradice el mensaje de amor, respeto y acogida que la Iglesia debe representar".

EFE ha intentado recabar la opinión del sacerdote, lo que no ha sido posible, al tiempo que desde el Arzobispado se ha indicado que no se entra a valorar el asunto.