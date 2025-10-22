C.C Torre Sevilla
Las hamburguesas más “funky” llegan a Torre Sevilla este fin de semana
El nuevo restaurante celebra su apertura durante el Pop-Up Market de octubre, con promociones, actividades para los más pequeños y guiños a Halloween.
Del 24 al 26 de octubre, TORRE SEVILLA se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan ocio, gastronomía y creatividad. El centro acoge su edición mensual del Pop-Up Market, una cita con más de 25 marcas de artesanía, moda y decoración, junto con actividades temáticas de Halloween para toda la familia.
Durante tres días, de 10:00 a 22:00 horas, la Galería 0 acogerá el Street Market con propuestas de moda vintage, infantil, complementos, cerámica, ilustración y decoración.
- Música en directo con el grupo Priego (viernes 24, 19:00 h)
- Espectáculo infantil de Halloween (sábado 25, 11:00–13:00 h)
- Sesión de DJ Morales (sábado, 18:00 h)
- Pintacaras terrorífico para los peques (domingo 26, 12:00–13:00 h)
Sabor urbano con espíritu familiar
El nuevo restaurante Funky Burger & Brunch celebra su apertura oficial con descuentos y sorpresas. El sábado habrá promociones especiales en carta, y el domingo, actividades para los más pequeños durante la comida. Con hamburguesas gourmet y un ambiente desenfadado, Funky Burger apuesta por una propuesta honesta y artesanal: carne seleccionada, recetas creativas y un estilo que mezcla el espíritu “funky” con un toque gourmet.
Última oportunidad para subir gratis a la Terraza Mirador Atalaya
El domingo 26, festivo de apertura, será el último día para disfrutar de la entrada gratuita a la Terraza Mirador Atalaya para sevillanos o residentes en la provincia, miembros del TORRE SEVILLA Club y seguidores en Instagram. Además, los visitantes podrán disfrutar del servicio de picnic en el Parque Magallanes y de tres horas de aparcamiento gratuito durante todo el fin de semana.
Sobre TORRE SEVILLA
Con más de 240.000 m², el conjunto TORRE SEVILLA combina espacio empresarial, turístico, cultural y comercial, consolidándose como un referente de vanguardia y dinamización económica en la Isla de la Cartuja.
