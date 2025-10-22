Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

C.C Torre Sevilla

Las hamburguesas más “funky” llegan a Torre Sevilla este fin de semana

El nuevo restaurante celebra su apertura durante el Pop-Up Market de octubre, con promociones, actividades para los más pequeños y guiños a Halloween.

Descubre puestos con artesanía, moda y música en esta nueva edición del Pop Up Market de C.C Torre Sevilla

Descubre puestos con artesanía, moda y música en esta nueva edición del Pop Up Market de C.C Torre Sevilla

El Correo

El Correo

Del 24 al 26 de octubre, TORRE SEVILLA se convertirá en un punto de encuentro para quienes buscan ocio, gastronomía y creatividad. El centro acoge su edición mensual del Pop-Up Market, una cita con más de 25 marcas de artesanía, moda y decoración, junto con actividades temáticas de Halloween para toda la familia.

Durante tres días, de 10:00 a 22:00 horas, la Galería 0 acogerá el Street Market con propuestas de moda vintage, infantil, complementos, cerámica, ilustración y decoración.

  • Música en directo con el grupo Priego (viernes 24, 19:00 h)
  • Espectáculo infantil de Halloween (sábado 25, 11:00–13:00 h)
  • Sesión de DJ Morales (sábado, 18:00 h)
  • Pintacaras terrorífico para los peques (domingo 26, 12:00–13:00 h)

Sabor urbano con espíritu familiar

El nuevo restaurante Funky Burger & Brunch celebra su apertura oficial con descuentos y sorpresas. El sábado habrá promociones especiales en carta, y el domingo, actividades para los más pequeños durante la comida. Con hamburguesas gourmet y un ambiente desenfadado, Funky Burger apuesta por una propuesta honesta y artesanal: carne seleccionada, recetas creativas y un estilo que mezcla el espíritu “funky” con un toque gourmet.

Funky Burger &amp; Brunch

Funky Burger & Brunch

Última oportunidad para subir gratis a la Terraza Mirador Atalaya

Vista panorámica de Sevilla desde el Mirador Atalaya

Vista panorámica de Sevilla desde el Mirador Atalaya

El domingo 26, festivo de apertura, será el último día para disfrutar de la entrada gratuita a la Terraza Mirador Atalaya para sevillanos o residentes en la provincia, miembros del TORRE SEVILLA Club y seguidores en Instagram. Además, los visitantes podrán disfrutar del servicio de picnic en el Parque Magallanes y de tres horas de aparcamiento gratuito durante todo el fin de semana.

Sobre TORRE SEVILLA

Con más de 240.000 m², el conjunto TORRE SEVILLA combina espacio empresarial, turístico, cultural y comercial, consolidándose como un referente de vanguardia y dinamización económica en la Isla de la Cartuja.

Las hamburguesas más "funky" llegan a Torre Sevilla este fin de semana

Las hamburguesas más “funky” llegan a Torre Sevilla este fin de semana

