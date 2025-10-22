Un incendio y una colisión provocan el caos vial en el Puente del Centenario

Dos incidentes viales en el Puente del Centenario está provocando importantes retenciones y un caso vial durante la mañana de este miércoles en esta arteria principal de Sevilla. Según ha informado Emergencias 112, a las 11:40 horas han recibido el aviso de una colisión entre dos turismos en el carril central de la SE-30 a la altura del kilómetro 11.300, provocando una importante retención en dirección a Cádiz.

Según algunos testigos, aunque aún no hay datos registrados para el teléfono de emergencias porque siguen actuando en el lugar, podría haber heridos a causa del impacto. El suceso está provocando una importante congestión vial justo a la salida del puente, en dirección a Cádiz.

Apenas 15 minutos después, Emergencias 112 ha recibido el aviso de un vehículo ardiendo en el kilómetro 12 de la SE-30, justo en la bajada de salida del Puente del Centenario, también en dirección a Cádiz. Según algunos testigos, el conductor ha salido corriendo por el puente en busca de un extintor para sofocar de inmediato las llamas.

El teléfono de emergencia sha dado aviso a Bomberos, Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y Cecop, aunque en un primer momento ha sido la Policía Local quien ha asistido al conductor. Por el momento se desconoce si hay heridos.