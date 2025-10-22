Sucesos
Un incendio y una colisión provocan el caos vial en el Puente del Centenario
El conductor del vehículo incendiado ha salido corriendo por el puente en busca de un extintor
Dos incidentes viales en el Puente del Centenario está provocando importantes retenciones y un caso vial durante la mañana de este miércoles en esta arteria principal de Sevilla. Según ha informado Emergencias 112, a las 11:40 horas han recibido el aviso de una colisión entre dos turismos en el carril central de la SE-30 a la altura del kilómetro 11.300, provocando una importante retención en dirección a Cádiz.
Según algunos testigos, aunque aún no hay datos registrados para el teléfono de emergencias porque siguen actuando en el lugar, podría haber heridos a causa del impacto. El suceso está provocando una importante congestión vial justo a la salida del puente, en dirección a Cádiz.
Apenas 15 minutos después, Emergencias 112 ha recibido el aviso de un vehículo ardiendo en el kilómetro 12 de la SE-30, justo en la bajada de salida del Puente del Centenario, también en dirección a Cádiz. Según algunos testigos, el conductor ha salido corriendo por el puente en busca de un extintor para sofocar de inmediato las llamas.
El teléfono de emergencia sha dado aviso a Bomberos, Guardia Civil, Mantenimiento de Carreteras y Cecop, aunque en un primer momento ha sido la Policía Local quien ha asistido al conductor. Por el momento se desconoce si hay heridos.
- El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
- Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
- La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
- Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta
- El Gobierno construirá 287 viviendas en los suelos de Hytasa: más de un centenar de VPO y 182 de alquiler asequible
- Las nuevas VPO públicas se extienden por la provincia de Sevilla: 50 proyectos para más de 6.500 hogares
- La Junta estudia que la línea 2 de metro desde Sevilla Este haga parada en Cartuja, Nervión, Camas o Alcalá
- La obra del Metro llega a la Glorieta Berrocal: cortes de tráfico y cambios de Tussam en Pino Montano y en la RUN