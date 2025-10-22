Los Juzgados de Primera Instancia inician el lunes su mudanza a Palmas Altas que finalizará el 13 de noviembre

El próximo lunes 27 de octubre arrancará la mudanza a la Ciudad de la Justicia de Palmas Altas de los 25 Juzgados de Primera Instancia de Sevilla que actualmente están ubicados en unos locales alquilados en Viapol. El proceso de traslado, que afectará a unos 380 trabajadores, se completará el 15 de noviembre, momento en el que las nuevas instalaciones deben contar ya con todo el mobiliario y documentación de las 11 salas de visas, 51 despachos, dos salas multiusos y otros espacios de trabajo.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de estos plazos una vez cumplidas las previsiones difundidas por el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, el pasado mes de septiembre. Ahora, resta la parte de reforzar los accesos en transporte que deben prestar servicio a un complejo al que no llegará el Metro al menos hasta 2036, según la planificación de la Consejería de Fomento.

Traslado por fases de acuerdo con la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia

Para hacer posible este traslado la Consejería de Justicia ha completado una inversión de dos millones de euros en climatización, insonorización, comunicaciones o dotación de despachos y salas de vistas. El diseño y distribución de espacio está preparado ya para el nuevo modelo definido en la Ley de Eficiencia del Servicio de Justicia que en el caso de las capitales como Sevilla entrará en vigor el 31 de diciembre.

Está previsto que todos estos traslados se realicen de forma progresiva según la planificación aprobada por la Consejería:

27 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 1 y 25.

Juzgados de Primera Instancia números 1 y 25. 28 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 10 y 19.

Juzgados de Primera Instancia números 10 y 19. 29 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 12 y 14.

Juzgados de Primera Instancia números 12 y 14. 30 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 15.

Juzgados de Primera Instancia número 15. 31 de octubre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 20 y 31.

Juzgados de Primera Instancia números 20 y 31. 3 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 16 y 28.

Juzgados de Primera Instancia números 16 y 28. 4 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 11 y 27.

Juzgados de Primera Instancia números 11 y 27. 5 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 3 y 5.

Juzgados de Primera Instancia números 3 y 5. 6 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia número 4.

Juzgados de Primera Instancia número 4. 7 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 9 y 29.

Juzgados de Primera Instancia números 9 y 29. 10 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 13 y 22.

Juzgados de Primera Instancia números 13 y 22. 11 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 8 y 21.

Juzgados de Primera Instancia números 8 y 21. 12 de noviembre de 2025: Juzgados de Primera Instancia números 18 y 24.

Ahorro en alquiler

El 15 de noviembre, una vez que se complete el traslado a Palmas Altas, la Junta de Andalucía dejará libres los espacios que hasta ahora había ocupado en régimen de alquiler en el edificio Viapol lo que supondrá un ahorro de 1,7 milllones de euros. Sólo restarán en este inmueble el Registro Civil y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, que ocupan espacios de titularidad autonómica.

En otoño quedará completado el nuevo traslado, que supone la llegada de más de 350 profesionales, entre jueces, letrados de la administración de justicia y funcionarios, al segundo bloque de Palmas Altas para realizar su actividad diaria. Estos se sumarán a otras 250 personas que ya se trasladaron al Edificio A, donde cabe recordar que ya funcionan los cuatro Juzgados de lo Mercantil y los 13 de lo Contencioso-Administrativo. Esto hará que la nueva Ciudad de la Justicia de Sevilla continúe tomando forma con más de 600 trabajadores realizando su actividad diaria entre los edificios A y B.