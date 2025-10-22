El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel

La línea 3 de metro aportará los primeros tramos en superficie de la capital. Salvo uno pequeño en Pino Montano, en el inicio del tramo norte, la gran novedad estará en el tramo sur. El estudio informativo publicado este martes en el BOJA explica que los trenes cruzarán Bellavista en superficie. Frente a atravesar el Cortijo de Cuarto, este documento consultado por El Correo de Andalucía considera que pasar por Bellavista para acabar en el Hospital de Valme es la opción mejor valorada globalmente, la que asegurará un mejor servicio al usuario y mejor integración urbana, la que tiene un menor impacto medioambiental y la que asegura una mejor rentabilidad económico-social. Con "escasa diferencia", la opción seleccionada es la siguiente: soterrado por la avenida de la Palmera hasta Los Bermejales para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista.

Una amplia representación vecinal, como ya informó este periódico, se ha opuesto a esta alternativa por las consecuencias que tendrá sobre su avenida principal y el miedo a sufrir problemas de tráfico o tener una barrera urbana. Este estudio informativo, que servirá de base para la redacción del proyecto constructivo, coincide con estas entidades vecinales en algunas de las afecciones, como la pérdida de aparcamiento. En la avenida de Bellavista sí se asegura que la sección transversal mantendrá los dos carriles por sentido, pero a cambio de sufrir "una pequeña disminución de anchura y perdiendo las líneas de aparcamiento en línea a ambos lados de la avenida". Es decir, un recurso similar al adoptado en la avenida de San Francisco Javier con el tranvía.

Además, el estudio informativo explica que al recorrrer Bellavista den superficie no presenta afecciones sobre el viario existente. En cambio, sí tiene impacto sobre el tráfico por varios condicionantes:

Cruce de la glorieta Presos de los Merinales entre la avenida de Jerez-avenida de Bellavista con la carretera A-8032 y las calles Poseidón y Jardines de la Alhambra.

Cruce de la glorieta intersección de la avenida de Bellavista con las calles Calderas y Asensio y Toledo .

. Cruce de la glorieta intersección de avenida de Bellavista con el acceso al Hospital de Valme (Glorieta Alfredo Romero Verdugo).

Estos "puntos conflictivos" obligan a "estudiar la posibilidad de eliminar el impacto en el tráfico en el giro en la glorieta Presos de los Merinales mediante la implantación de un paso subterráneo en este cruce", aunque "esta solución tendría una incidencia directa en los costes de inversión". En cuanto a vías, se perderá un carril en el primer tramo de la calle Jardines de la Alhambra. En su continuación, en el tramo entre la calle Jardines de la Granja y la glorieta, la sección solo se ve afectada en su línea de aparcamiento interior.

El recorrido por Bellavista, giro a giro

El trazado seleccionado llega bajo suelo hasta Los Bermejales, y a partir de ahí sale a la superficie, en la calle Estonia, para encarar Bellavista. Antes del cruce con el nuevo cauce del río Guadaíra modifica su recorrido para direccionarse hasta la avenida de Bellavista. Tras una curva de 2.000 metros de radio, una vez pasada la parada de Palmas Altas, los trenes afrontarán una recta de 388 metros con la que ya se cruza el nuevo cauce del río Guadaira y se direcciona hacia la calle Jardines de la Alhambra, que se considera el punto más cercano al futuro barrio de Cortijo de Cuarto.

Punto del tramo sur de la línea 3 en el que el metro sale del recorrido soterrado a la superficie hacia Bellavista / Consejería de Fomento

Antes de llegar a Jardines de la Alhambra, hace un giro a la derecha de 475 metros de radio, sigue recto 70 metros y afronta dos curvas de 50 metros de radio para llegar a esta calle, situándose la vía en la mediana de esta vial. Tras una curva de 185 metros y una recta de 445 metros de largo, se llega a la parada llamada a dar servicio a Cortijo de Cuarto, alcanzando la glorieta Presos de los Merinales que resuelve el encuentro con el eje avda. de Jerez - avda. de Bellavista.

Será aquí, en este punto, cuando el metro siga hacia el sur, hacia la avenida de Bellavista, posicionando el eje en la mediana de la avenida. El trazado continúa con una recta de 135 metros hasta la parada denominada Bellavista 1. Girando seguidamente hacia la izquierda con una curva de 280 metros de radio, después a través de una línea recta de 162 metros se alcanza la glorieta Movimiento Vecinal de Bellavista, que materializa la confluencia de los ejes avda. de Bellavista, calle Asensio Toledo y calle Gaspar Calderas.

Después de esta recta hay una curva de 485 metros para continuar con otra línea recta de 239 metros hasta la parada de Bellavista 2, a la altura de la calle Alonso Mingo. A continuación, el trazado alcanza la glorieta Alfredo Romero Verdugo, y tras ella a través de una recta de 236 metros finalmente alcanza la parada del Hospital de Valme donde está el final de la línea.

El trazado completo del tramo sur

La alternativa elegida tiene concretamente una longitud de 9,3 kilómetros. Comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo.

A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la de la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.