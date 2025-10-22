Muere un joven de 19 años en un accidente entre dos coches en la A-49 con seis heridos más

Un joven de 19 años de edad ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas tras una colisión entre dos turismos registrada a última hora de este martes 21 de octubre en la localidad onubense de Trigueros, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El suceso ocurrió minutos antes de las 22.00 horas en el kilómetro 70 de la A-49, sentido Huelva, cuando varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para informar sobre una colisión entre dos turismos con personas atrapadas y heridas.

Acto seguido se activó a Bomberos, Guardia Civil de Tráfico, Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un joven de 19 años y que otras seis personas resultaron heridas, cuatro de ellas fueron evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez y otras dos al Infanta Elena de Huelva.