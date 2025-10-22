La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla

El muro de Berlín dividía la ciudad en este y oeste. El de Hytasa, en Sevilla, separa dos barrios: El Cerro del Águila y el Polígono Sur, uno de los más pobres de España. Esta tapia marca desde hace décadas el límite oriental de este arrabal, arrinconado por otras dos barreras físicas más. Aunque el principio de su apertura al resto de la capital no parece ya tan lejano, con el reciente desbloqueo del Gobierno de España a un proyecto urbanístico que supone retomar el derribo de esta frontera de ladrillo y cemento.

"Desigualdad y segregación se retroalimentan en una estructura social urbana donde algunos límites cobran carácter de frontera, como sucede con el trazado ferroviario ubicado entre el Polígono Sur y Bami", apunta Francisco José Torres, profesor de la UPO, en un artículo científico publicado en 2021. En la zona más meridional está otra de esas cercas que encajonan al barrio: la carretera de Su Eminencia. Y al este, el muro de Hytasa.

"Esto no está tan lejos del centro de Sevilla. Ahora bien, esas tres barreras hacen que el aislamiento, además de físico, sea muchas veces también social", afirma Jaime Bretón, comisionado para el Polígono Sur. "Tirar una de ellas, el muro de Hytasa, permitiría unir la zona de Paz y Amistad -de las más normalizadas de este entorno- con un barrio tan populoso como El Cerro del Águila", augura Bretón.

Sin muro y con zonas verdes

A mediados del siglo XX, el desarrollo del sector textil trajo consigo a este enclave de la ciudad varias naves enormes, empleo y una tapia. "Una vez que se desmantela esta industria, se queda allí un espacio muy amplio sin ninguna vida", apunta el comisionado para el Polígono Sur. "Por eso veo positivo que se construyan hogares, que podrán permitir una conexión entre vecinos y comercios. Se trata de que no sea un lugar tan inhóspito como hasta ahora".

Naves sin uso de la antigua fábrica Hytasa, en Sevilla / Jorge Jiménez / ECA

En concreto, el Gobierno de España ha desbloqueado un proyecto que prevé levantar en Hytasa un total de 287 viviendas, de las que 105 serán protegidas y otras 182 de alquiler asequible. Todas ellas en un terreno de propiedad estatal recién traspasado por el Consejo de Ministros a SEPES, la entidad pública encargada de llevar a cabo esta promoción en la ciudad, tal como adelantó El Correo de Andalucía.

Y no habrá solo bloques de pisos. La ejecución de este proyecto residencial conlleva también recuperar el desarrollo del Plan Especial de Hytasa, que establece la "máxima liberación de espacio libre posible para el disfrute de los ciudadanos, ya sea como área arbolada y ajardinada o como urbanas pavimentadas con vegetación". Es decir: junto a las viviendas habrá también zonas verdes y de ocio que vertebrarán "el propio sector con el resto del tejido urbano, sobre todo en dirección avenida de Hytasa–avenida de la Paz".

Este plan, elaborado por la Gerencia de Urbanismo, también exige "que se pueda recorrer peatonalmente prácticamente todo el sector a través de esas zonas libres de ocio y relación social, sin utilizar el espacio viario". "Asimismo, nos parece que es el momento de apostar por la edificación en altura, ya que conseguimos el objetivo de descongestionar la ciudad creando espacios libres para el disfrute, sin renunciar a la construcción de viviendas demandada por la sociedad".

"Ni bulevar ni pisos ni nada"

"Llevan ya muchísimos años diciendo que van a tirar el muro para unir El Cerro con nosotros. Y que iban a poner aquí un bulevar, construir pisos y a dejar alguna nave como museo", rememora Esperanza Aranda, vecina de la barriada de Paz y Amistad desde hace más de cuatro décadas. "Pero a la vista está: ni museo, ni paseo, ni pisos, ni nada. Esto sigue estando igual que siempre", lamenta Aranda.

Parte del muro de Hytasa que da a la barriada de Paz y Amistad. / Jorge Jiménez / ECA

No le falta razón: en 2022, el entonces alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y la ministra María Jesús Montero firmaron un acuerdo para construir viviendas, parques empresariales, espacios libres y equipamientos públicos. La intención de Muñoz era el desarrollo del distrito Cerro-Amate y el derribo del muro que lo separa del Polígono Sur, además de levantar espacios de coliving, coworking y cofactory. Sin embargo, el plazo con el que contaba el Ayuntamiento para este proyecto caducó.

"El Polígono Sur está rodeado por todos lados para crear unas barreras imaginarias en quienes vivimos aquí", reflexiona Julio Espinosa, vecino de esta zona periférica de Sevilla. Y para derribar esos obstáculos mentales, el primer paso es tirar los físicos, aquellos visibles por todos. Como el muro de Hytasa, que separa desde hace más de medio siglo uno de los barrios más pobres de España con la ciudad a la que pertenece.