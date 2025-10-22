Obras en el Puente del Centenario: cortes de tráfico desde este jueves e itinerarios alternativos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la renovación integral del puente del Centenario con una inversión de 136,95 millones de euros. Los trabajos, centrados en la sustitución de los tirantes y la ampliación del tablero, requieren intervenciones técnicas de alta precisión en las uniones metálicas, motivo por el cual será necesario cortar totalmente el tráfico en ambas direcciones entre las 22:00 horas del jueves 23 de octubre y las 06:00 del viernes 24.

Itinerarios alternativos durante el corte

Actualmente, se están realizando los trabajos de ampliación del tablero del puente lo que implica la ejecución de unos trabajos especiales en las juntas de las piezas metálicas, que por seguridad son incompatibles con el paso del tráfico.

Por ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, será necesario el corte total del tráfico en el citado puente en ambos sentidos de circulación.

Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Para los vehículos que circulen sentido Huelva:

• El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 Puente Centenario/SE-40/A-49 Huelva/A-66 Mérida) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

• El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.

• El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente de P.K., se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 Cádiz), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 Puerto Sevilla/A-49 Huelva/A-66 Mérida), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

Para los vehículos que circulen sentido Cádiz:

• El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente de P.K., se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, puerto sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.