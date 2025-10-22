Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transportes

Ouigo unirá Sevilla con Barcelona a partir del 14 de diciembre con precios desde 19 euros

La operadora francesa suma una nueva ruta y ofertará dos millones de asientos anuales desde la capital andaluza

Ouigo unirá Sevilla con Barcelona a partir del 14 de diciembre con precios desde 19 euros / El Correo

Clara Campos

Clara Campos

Sevilla

El desembarco oficial de Ouigo el pasado mes de enero con su ruta Sevilla-Córdoba-Madrid completaba la liberalización ferroviaria en Andalucía, ya que se sumaba a la oferta compuesta por Renfe -y su low-cost Avlo- e Iryo. Ahora, la operadora francesa ha anunciado un nuevo trayecto que unirá la capital andaluza con Barcelona desde el 14 de diciembre a partir de 19 euros. De este modo, ofrecerá viajes ya en campaña de Navidad.

Lo ha hecho este miércoles en un acto celebrado en Sevilla. El director comercial y de marketing de Ouigo, Federico Pareja, ha explicado que es un proyecto que le "llena de ilusión" y que conectará con la ciudad condal sin cambiar de tren, parando en Córdoba, Madrid y Zaragoza en un trayecto de seis horas.

Desde este jueves, 23 de octubre se podrán comprar los billetes. Habrá una circulación diaria desde cada uno de los destinos y ofertará 360.000 plazas anuales, 7.000 a la semana. En total, pondrá en servicio dos millones de plazas desde Sevilla, con la otra línea a Madrid, que pasa por Córdoba.

"Representa mucho más que una línea en el mapa: es unir dos lugares esenciales para nosotros, la capital de Andalucía y la capital de Cataluña", ha abundado Pareja.

Más plazas en el trayecto a Madrid

Ouigo abrió el pasado 9 de octubre, la venta de billetes para viajar del 14 de diciembre al 2 de agosto de 2026 en su ruta entre Sevilla y Madrid, con parada en Córdoba, una oferta que incluye una frecuencia adicional, hasta alcanzar las cuatro diarias, lo que se traduce en 370.000 plazas más al año, anunciaba la operadora a principios de mes.

Así, ofrecerá a partir del 14 de diciembre ocho circulaciones, cuatro trenes de ida y cuatro de vuelta diarios. Los nuevos servicios de Ouigo desde la estación de Santa Justa tendrán salida a las 15:07 horas, mientras que, en sentido contrario, los trenes saldrán de Madrid a las 12:30 horas.

Hay que recordar que los trenes de Ouigo suponen una innovación respecto a los que ya operan la ruta, ya que cuenta con asientos distribuidos en dos plantas, lo que supone una mayor capacidad de viajeros en cada trayecto.

Desde la llegada de Ouigo a Sevilla, ha transportado a medio millón de viajeros, y Pareja ha hecho hincapié en su competitividad por precio, "un 8,6% menor de media que el de la competencia".

