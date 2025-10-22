Sucesos
La Policía desarticula un grupo de desokupas y detiene a cinco miembros en Sevilla
Las autoridades policiales, en el marco de la operación Forza, han logrado desmantelar un entramado con base en Dos Hermanas "que actuaba al margen de la ley y generaba gran alarma social"
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de desokupas asentado en Dos Hermanas, tal como han informado este martes desde el Cuerpo. Las autoridades policiales han desmantelado un colectivo "que actuaba al margen de la ley y generaba gran alarma social" en el marco de la operación Forza, que se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de otras dos. Todas ellas por su presunta vinculación con un entramado "dedicado a desalojos ilegales mediante coacción e intimidación".
"La investigación comenzó cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una persona había sido estafada a través de un falso contrato de alquiler y se encontraba ocupando la vivienda en cuestión, por lo que había empezado a recibir amenazas para que la abandonara", detallan fuentes policiales. "En uno de los incidentes más graves, una treintena de individuos bloquearon las calles de acceso al inmueble ocupado, profiriendo amenazas y causando gran alarma entre los vecinos".
Las pesquisas policiales permitieron identificar a varios de los responsables de estas intervenciones, que "actuaban bajo el amparo de una supuesta empresa de servicios de desokupación, pero utilizando métodos de presión fuera de los cauces legales". "Las víctimas relataron que los implicados ofrecían dinero a cambio de abandonar la vivienda y, si no se aceptaba el trato, imponían plazos bajo amenaza de desalojo forzoso. Un modus operandi que se había repetido en distintos puntos de la localidad y en municipios cercanos", apuntan desde la Policía.
Tal como apuntan fuentes policiales, "la víctima sufrió una alteración significativa de su vida diaria", sufriendo "un estado de miedo y aislamiento propio del acoso inmobiliario ejercido por el grupo". Así, con la ejecución de la operación Forza, la Policía Nacional ha logrado "desmantelar un entramado que actuaba fuera de la ley, garantizando la protección de las víctimas y el respeto al principio de tutela judicial efectiva".
