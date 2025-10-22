PP y Vox aprueban bajar el IBI y aumentar la zona azul y congelan la subida de la tasa de basura

El alcalde ya cuenta con sus ordenanzas fiscales para 2026 aprobadas, sobre todo gracias al respaldo de Vox en aquellas que han recibido la negativa o abstención de los grupos de izquierda en el pleno municipal de este miércoles. Con todos los ingresos, los populares esperan recaudar un total de 1.153.625.200 millones de euros, frente a los 1.069.293.841 millones previstos para este 2025. Para el bolsillo de los sevillanos, supone una rebaja en el IBI del 1%, la ampliación de la zona azul, bonificaciones en el ICIO o una tasa para grandes eventos. En cambio, la debatida tasa de basura se sigue aplazando por falta de acuerdo político.

"Este Gobierno sigue en la senda de bajar la presión fiscal", ha explicado el portavoz del Gobierno y delegado de Hacienda, Juan Bueno. Este ha defendido que se logra con la bajada del 1% IBI o las bonificaciones en el ICIO, facilitando el acceso de colectivos de especial atención y discapacitados. "No hay ninguna discriminación con el IBI porque ya tiene unos baremos. Bajamos el 1% para todos, pero la progresividad ya existe. Y con la bajada de impuestos recaudamos más, somos capaces de hacer eso y lo hacemos", ha expuesto el edil popular.

Tanto la concejal socialista Sonia Gaya como el de Podemos-IU, Ismael Sánchez, han coincidido en que los sevillanos pagarán "apenas" cuatro o cinco euros y a cambio el Gobierno local dejará de ingresar 2 millones de euros para transporte, limpieza o los barrios. La portavoz de Vox, Cristina Peláez, también ha criticado, aunque con un argumentario opuesto, "que la bajada del 1% es liviana", pero sí ha apoyado de manera general todas las ordenanzas.

Finalmente, la tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda, ha sido retirada del orden del día y seguirá debatiéndose entre los grupos municipales. "El punto se ha quitado por la intención de querer llegar a un acuerdo con el resto de grupos. Nosotros no estamos a favor de subir la tasa de residuos, no sé ya cómo decirlo, es una obligación legal", ha valorado Bueno. "No estamos de acuerdo con la tasa de residuos, ni el cuánto ni en el cómo", ha añadido Gaya. "No estamos de acuerdo en que se repercuta al ciudadano", ha señalado Peláez. Y Sánchez ha apuntado que "se pretendía aprobar una cuota fija a partir de un concepto variable como el consumo de agua y que fuera encima el 80% del cobro, y la parte variable, que debería reflejar realmente la generación de residuos, apenas pesaba un 20%". "Es un sinsentido técnico y político. Si es una ordenanza justa, equilibrada y que se adapte a la ley europea, mi grupo la apoyará", ha añadido.

La bajada del IBI del 1%

Entre las novedades de estas ordenanzas figura la nueva bajada de 1% sobre todos los tipos impositivos y tipos diferenciados aplicables a los bienes inmuebles, ya sean urbanos, rústicos o de características especiales, que se suma a la otra bajada generalizada del 1% que se aplicó en 2024. Si tomamos como ejemplo una vivienda de Triana de valor catastral de 46.055,50 euros, al que hasta ahora se le aplicaba un coeficiente del 0,666, con la bajada del IBI se pasa a aplicar un coeficiente del 0,662. Es decir, en vez de pagar 308 euros al año los propietarios pagarían 304 euros.

Con este cambio en el IBI, el Gobierno Local estima una recaudación en 2026 de 175.903.124 millones frente a los 177.903.124 millones de 2025, de manera que se dejarían de ganar dos millones de euros. En cambio, otros como el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana se congelan. PP y Vox han votado a favor y PSOE y Podemos-IU en contra.

Bonificaciones en el ICIO

En el caso del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, ICIO, se proponen dos bonificaciones. Por un lado, en las obras para favorecer las condiciones de accesibilidad, se suprime la limitación actual de disfrutar de subvenciones públicas o privadas, a fin de favorecer que este tipo de obras, como la instalación de ascensores, se puedan acoger a la bonificación. Por otro lado, se amplía del 80 al 95% (máximo legal permitido) la bonificación en el ICIO para aquellas obras que afecten a los pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929. El Ayuntamiento busca incentivar la rehabilitación, conservación y puesta en valor de estos inmuebles históricos, muchos de ellos emblemas arquitectónicos de Sevilla. En este punto, PP y Vox también han votado a favor y PSOE y Podemos-IU en contra.

Se congelan las licencias de obras: habrá nueva tasa

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó reformar las tasas que se cobran cuando un autónomo o una empresa decide iniciar un negocio de cualquier tipo, ampliarlo o modificarlo de forma sustancial. Por un lado, se congela el coeficiente que se aplica para calcular el importe a abonar cuando se solicita una licencia de obras, como viene sucediendo en los últimos 17 años, de forma que se mantiene en el 1,85%.

Pero por otro lado, habrá una nueva tasa que debe abonar cualquier particular o negocio cuando quiera solicitar el inicio o la ampliación de una actividad a través de una declaración responsable. El importe irá en función de los metros cuadrados del local con un mínimo de 200 euros y un máximo de 15.000 euros, cantidades a las que posteriormente se pueden aplicar una serie de condicionantes.

En el caso de que el negocio realice modificaciones sustanciales, también se aplicará una tasa que dependerá de la superficie del establecimiento. Por ejemplo, hasta 300 metros cuadrados construidos, la cuota será de 90 euros, mientras que los que superen los 10.000 tendrán que abonar 2.500 euros.

Ampliación de la zona azul

Otra medida será la implantación de una tasa por estacionamiento regulado (zona azul) en seis nuevas calles en la zona de la Pirotecnia. Las vías donde se instaura la zona azul son las siguientes:

Avenida de la Borbolla

Avenida de Portugal

Diego de Riaño

Ciudad de Ronda

Infante Carlos de Borbón

Infanta Luisa de Orleans

Esta medida, según explicó el Consistorio, no supondrá un perjuicio para los residentes que dispongan de abono mensual. Esta medida, justifica, viene motivada por la restitución de las plazas de aparcamiento eliminadas por la obra del Metrocentro y distintas obras del entorno. PP y Vox han votado a favor y PSOE y Podemos-IU se han abstenido.

Sevilla cobrará unos 2.500 euros a los grandes eventos

Un concierto de Manuel Carrasco en el estadio de La Cartuja, el Chicharfest, el Icónica, un desfile de moda, el Circo del Sol en el Charco de la Pava, Caracolia, un mercadillo navideño, la fan zone de un finalista de la Copa del Rey. Todos estos eventos tendrán que pagar la nueva tasa que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo trasladó a finales de julio al Ayuntamiento para su aprobación. Se espera recaudar medio millón de euros, partiendo de un mínimo de 200 euros que se incrementerá dependiendo del aforo y la duración del espectáculo.

Esta tasa afecta a la prestación del servicio de tramitación de licencias ocasionales. El mínimo de 200 euros es "para actividades de aforo indeterminado o con aforo inferior a 300 personas". Si el evento está pensado para entre 300 y 450 espectadores, 400 euros; si hay entre 451 y 750 asistentes, asciende a 650 euros, y si van entre 751 y mil personas, el Consistorio percibe 900 euros. Por cada mil personas o fracción que exceda de un aforo de este número, serán 250 euros más.

Finalmente, se operan cambios sobre la Tasa de prestación de servicio de mercado de abastos, precisando más y mejor el hecho imponible de la tasa, o en los Anexos de Callejeros de Tasas y Precios Públicos, conforme a las nuevas denominaciones o nuevas calles surgidas en nuestra ciudad.