La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: 13 municipios venderán 522 viviendas a 115.000 euros con ayuda de Diputación

La Rinconada construirá 228 viviendas públicas en las calles Hospital Virgen del Rocío y Hospital de las Cinco Llagas que venderá a 115.000 euros como máximo. Camas y Alcalá de Guadaíra promoverán más de 80 viviendas en alquiler cada uno con una renta más de 350 euros al mes. Dos Hermanas, por su parte, llevará a cabo 86 pisos públicos en arrendamiento con opción a compra. Estos son algunos de los 26 proyectos en otros tantos municipios de la provincia de Sevilla que subvencionará la Diputación con su primer plan de vivienda. Esta primera fase, aprobada por la junta de gobierno de la institución provincial, permitirá el impulso de 1.040 hogares a precios asequibles con una inversión de 146 millones de euros. Pero la lista podrá aumentar los próximos días ya que hay otras diez iniciativas que se encuentran en fase de revisión y podrían entrar en el periodo de alegaciones.

De las tres opciones planteadas por la Diputación de Sevilla, la venta ha sido la opción elegida por la mitad de los municipios con proyectos aceptados. Trece ayuntamientos contarán con una ayuda de 50.000 euros por cada inmueble con la condición de que nunca se vendan al ciudadano con precios superiores a 115.000 euros. Con este sistema se van a promover 522 VPO repartidas por la provincia con una inversión de 72 millones de euros de los que la institución que preside Javier Fernández asumirá 24,7 millones.

La Rinconada construirá 228 en venta; Osuna llevará a cabo una promoción para 85 en la Barriada de las Autonomías; Martín de la Jara venderá 6 VPO; Badolatosa construirá 18; Isla Mayor un total de 28; El Castillo de Las Guardas 6; Lora del Río 23; Aználcazar 6; La Algaba 18; Mairena del Alcor 61 ; La Puebla de Cazalla 16; Fuentes de Andalucía 16 y, por último, Guillena once en Las Pajanosas.

Alquileres a 350 euros

La segunda línea de ayudas se destinaba a incentivar la construcción de VPO en alquiler. En este caso, la institución provincial ofrecía asumir el 50% del coste de cada vivienda con la condición de que la renta mensual no superase en ningún caso los 350 euros. Esta vía se ha aprobado para una decena de municipios que promoverán 388 inmuebles con una inversión global de 59,6 millones la mitad de ellos de la Diputación.

Esta parte del plan permitirá la construcción de 27 viviendas en Santiponce, 15 en Herrera, 80 en Mairena del Aljarafe; 84 en Alcalá de Guadaíra, 12 en Pedrera, cinco en Las Cabezas de San Juan; 24 en Marchena, 86 en Camas, 41 en Bollullos y catorce en Utrera.

Por último, la convocatoria de la Diputación permitía que los municipios impulsaran promociones con un modelo de alquiler con opción a compra. Esta vía ha sido elegida por tres municipales que suman 130 viviendas con una inversión de 14,6 millones, de los que la mitad serán aportación de la Diputación. Este modelo ha sido el escogido por Los Molares (14 pisos); Dos Hermanas (86 viviendas en la Avenida 4 de diciembre) y Villaverde del Río con 30 pisos.

Reparto por distintos tipos de provincia y zonas

La distribución de estos 26 primeros proyectos aprobados por la Diputación refleja que el plan ha conseguido extender la promoción de vivienda públicos a 19 municipios de menos de 20.000 habitantes en los que se van a construir más de 400 viviendas en alquiler o en venta a precios asequibles. El más pequeño es Los Molares con 3.636 habitantes seguido de Aznalcázar con 4.886 personas. Estos proyectos permitirán el desarrollo de VPO a precios asequibles en zonas como la Comarca de la Vega, el Corredor de la Plata, la Campiña o el entorno de Doñana.

Pero también se van a ejecutar proyectos en las zonas con precios de vivienda protegida más tensionados como es el área metropolitana, excluida la capital que no forma parte de esta estrategia. Entre Dos Hermanas (86), La Rinconada (228), Alcalá de Guadaíra (84), Utrera (14) y Mairena del Aljarafe (80) suman casi 500 VPO a unos precios de alquiler o venta que distan mucho de las últimas promociones que se han ofertado en la capital.

La vivienda en "la agenda local"

El plan de la Diputación Provincial pretende complementar las líneas de actuación que en estos momentos están en marcha principalmente a través de financiación estatal, autonómica o local y que en el caso de Sevilla han conseguido que estén en marcha ya medio centenar de promociones con más de 6.500 pisos, la mayoría entre Sevilla y Dos Hermanas.

"Queremos que la vivienda esté en la agenda local de los municipios de la provincia", resumía el presidente de la Diputación en la reciente edición del foro #elcorreopregunta. Para ello, se ha planteado un presupuesto global de 100 millones de euros en ayudas a la compra y alquiler de los que en esta primera entrega se han adjudicado 60. Hay además otra decena de proyectos que se están revisando y que podrían incorporarse al plan.

Junto a esto, la Diputación mantiene abierta una línea de créditos a interés cero para la tramitación y construcción de viviendas protegidas. En este caso, la convocatoria está abierta hasta fin de año y tiene como requisito que las viviendas estén antes de 2029. Esta vía de financiación es complementaria con las subvenciones aunque también pueden acceder a ella municipios que no participen en el programa de ayudas.