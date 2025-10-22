Sevilla se convierte en la ciudad más feliz de toda Europa: "Los residentes encuentran alegría en lo cotidiano"

Sevilla es la ciudad más feliz de Europa y la novena de todo el mundo. Así lo ha destacado un ránking internacional que ha analizado criterios como la cultura, vida nocturna, gastronomía, belleza o arte de las ciudades de todo el globo y que ha acabado señalando a Sevilla como la que tiene los habitantes más felices de todos.

El medio 'Time Out' ha sido el encargado de llevar a cabo este estudio que ha contado con las experiencias y opiniones de más de 18.000 residentes a nivel internacional, a quienes les han preguntado que respondieran a las afirmaciones ''Me siento más feliz en mi ciudad que en otros lugares en los que he vivido', 'La gente de mi ciudad parece positiva', 'Encuentro alegría en las experiencias cotidianas que ofrece mi ciudad', 'La sensación de felicidad en mi ciudad ha crecido mucho recientemente' y, en general, 'Mi ciudad me hace feliz'.

Y, tras recopilar todas las respuestas, ha salido un claro vencedor a nivel europeo: Sevilla. "El 86% de los residentes con los que hablamos dijeron que encontraban alegría en lo cotidiano y que sus vecinos parecían positivos, mientras que el 74% coincidió en que la sensación de felicidad había aumentado últimamente", ha señalado la publicación.

Las ciudades españolas consideradas las más felices de Europa: lidera Sevilla

Además, ha recalcado que el 91% de los sevillanos encuestados aseguraron que su ciudad los hacía felices, pero que "está lejos de ser el único lugar alegre para vivir en España".

A nivel nacional, el resto de municipios que se han colado en este listado son Valencia, que se sitúa en cuarto lugar, Bilbao, el séptimo, y Madrid, en décimo puesto. "La información más impactante de nuestra investigación provino de Bilbao. El cien por cien de las personas con las que hablamos en la ciudad vasca dijeron que eran más felices en Bilbao que en cualquier otro lugar. Seguramente son los pintxos", ha recalcado el medio.

Turistas en Sevilla / Jorge Jiménez

El listado de ciudades más felices de Europa lo encabeza Sevilla, seguida de Brighton, Oporto, Valencia, Glasgow, Londres, Bilbao, Lisboa, Edimburgo y Madrid.

Sevilla, la novena ciudad más feliz de mundo

En cuanto al ránking a nivel internacional, Sevilla se posiciona como la novena ciudad más feliz del mundo y único territorio español incluido en este listado junto a Valencia, que se encuentra en el puesto 19. "Son dos parajes naturales mediterráneos con una amable sociedad abierta a todos los visitantes, tradicionales celebraciones y gastronomías únicas e ideales para una escapada", ha señalado el medio.

La ciudad más feliz del mundo es Abu Dabi (Emiratos Árabes), al que le sigue Medellín (Colombia), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Ciudad de México (México), Bombay (India), Pekín (China), Shanghái (China), Chicago (Estados Unidos), Sevilla, Melburne (Australia), Brighton (Reino Unido), Oporto (Portugal), Sídney (Australia), Chiang Mai (Tailandia), Marrakech (Marruecos), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Hanói (Vietnam), Yakarta (Indonesia), Valencia y Glasgow (Reino Unido).