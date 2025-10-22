Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla inaugura la Feria del Libro 2025 con un pregón de la escritora Inma Aguilera en los Jardines de Murillo

Sevilla

Sevilla ha inaugurado esta tarde la Feria del Libro de Sevilla (FELISE) 2025 con un pregón a cargo de la escritora Inma Aguilera, celebrado en los Jardines de Murillo, que se transforman hasta el próximo 2 de noviembre en el gran escenario de la palabra y la cultura. Antes del acto inaugural, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto al director de la Feria, Antonio Agredano, ha recorrido las casetas, saludando a libreros, autores y representantes de editoriales e instituciones participantes.

La pregonera, Inma Aguilera, autora malagueña muy vinculada a Sevilla, ha abierto esta edición con un emotivo discurso que ha rendido homenaje al poder de los libros y al papel de la ciudad como punto de encuentro literario. Su intervención ha dado el pistoletazo de salida a once días de programación con presentaciones, debates, recitales, talleres y actividades para todos los públicos.

Durante su visita, Angie Moreno ha destacado “la firme apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por la Feria del Libro y por la cultura en todas sus formas”, subrayando que “este gobierno municipal considera la lectura y el acceso a la cultura como una prioridad, una herramienta de cohesión social y de proyección internacional”. Además, ha señalado que “la Feria del Libro es una cita que hace ciudad, que une a generaciones y que demuestra la fuerza del talento literario y editorial de Sevilla”.

Con esta nueva edición, la FELISE 2025 reafirma el compromiso de Sevilla con la lectura, los creadores y el sector del libro, consolidando a la ciudad como uno de los grandes referentes culturales del país.

