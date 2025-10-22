Cultura
Sevilla inaugura la Feria del Libro 2025 con un pregón de la escritora Inma Aguilera en los Jardines de Murillo
La pregonera, Inma Aguilera, autora malagueña muy vinculada a Sevilla, ha abierto esta edición con un emotivo discurso que ha rendido homenaje al poder de los libros y al papel de la ciudad como punto de encuentro literario
Sevilla ha inaugurado esta tarde la Feria del Libro de Sevilla (FELISE) 2025 con un pregón a cargo de la escritora Inma Aguilera, celebrado en los Jardines de Murillo, que se transforman hasta el próximo 2 de noviembre en el gran escenario de la palabra y la cultura. Antes del acto inaugural, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, junto al director de la Feria, Antonio Agredano, ha recorrido las casetas, saludando a libreros, autores y representantes de editoriales e instituciones participantes.
La pregonera, Inma Aguilera, autora malagueña muy vinculada a Sevilla, ha abierto esta edición con un emotivo discurso que ha rendido homenaje al poder de los libros y al papel de la ciudad como punto de encuentro literario. Su intervención ha dado el pistoletazo de salida a once días de programación con presentaciones, debates, recitales, talleres y actividades para todos los públicos.
Durante su visita, Angie Moreno ha destacado “la firme apuesta del Ayuntamiento de Sevilla por la Feria del Libro y por la cultura en todas sus formas”, subrayando que “este gobierno municipal considera la lectura y el acceso a la cultura como una prioridad, una herramienta de cohesión social y de proyección internacional”. Además, ha señalado que “la Feria del Libro es una cita que hace ciudad, que une a generaciones y que demuestra la fuerza del talento literario y editorial de Sevilla”.
Con esta nueva edición, la FELISE 2025 reafirma el compromiso de Sevilla con la lectura, los creadores y el sector del libro, consolidando a la ciudad como uno de los grandes referentes culturales del país.
