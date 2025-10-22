Torre Sevilla se desmelena el fin de semana: Pop-Up Market, MIrador Atayala gratis y apertura oficial del Funky Burger & Brunch

Torre Sevilla se transforma este fin de semana como un gran punto de encuentro de ocio con diferentes opciones para pasar un día especial más allá de las compras. Del 24 al 26 de octubre, el centro acoge su edición mensual del Pop-Up Market, una cita con más de 25 marcas de artesanía, moda y decoración que llenarán la Galería 0 de creatividad y estilo. Y como octubre manda, Halloween se cuela en la programación con actividades temáticas para toda la familia.

Durante tres días, de 10:00 a 22:00 horas, el Street Market reunirá propuestas de moda vintage, infantil, complementos, cerámica, ilustración y decoración. Una oportunidad para descubrir talento local y apoyar el comercio artesanal en un entorno al aire libre.

PopUp Market. / El Correo

La programación de actividades del mercado incluye música en directo con el grupo Priego, el viernes 24 de octubre, a las 19:00 horas; el sábado 25, espectáculo infantil de Halloween (11:00–13:00 horas) y sesión de DJ Morales desde las 18:00 hora; y para terminar, el domingo 26, de 12:00–13:00 horas, pintacaras terrorífico para los peques.

Funky Burger & Brunch: sabor urbano con espíritu familiar

Tras conquistar los paladares más exigentes en The Champions Burger, Funky Burger & Brunch celebra su apertura oficial en Torre Sevilla con promociones especiales. El sábado habrá descuentos en su carta, y el domingo, sorpresas para los más pequeños durante la comida.

Vistas del Mirador Atalaya. / El Correo

Con una propuesta que combina hamburguesas gourmet, brunch creativo y un ambiente desenfadado y familiar, Funky Burger & Brunch ha abierto sus puertas para los amantes de las hamburguesas con carácter. Su concepto es ofrecer hamburguesas desde el origen, con productos honestos, recetas atrevidas y una estética que mezcla el espíritu más “funky” con un cuidado toque gourmet. La clave de Funky Burger & Brunch está en su carne: cortes seleccionados, macerados y picados en casa, sin aditivos ni artificios. Todo se elabora artesanalmente para lograr un sabor auténtico y único.

Última oportunidad para subir gratis a la Terraza Mirador Atalaya

El domingo 26, festivo de apertura, será el último día para disfrutar de la promoción que permite acceder gratuitamente a la Terraza Mirador Atalaya. Basta con ser sevillano o residente en la provincia, miembro del Torre Sevilla Club y seguidor del centro en Instagram. Una ocasión perfecta para contemplar Sevilla desde las alturas.

Además, durante todo el fin de semana, los clientes de restauración podrán comprar su take away y disfrutar del servicio de picnic en el Parque Magallanes, un pulmón verde junto al Guadalquivir ideal para relajarse tras una jornada de compras. Y como siempre, Torre Sevilla ofrece tres horas de parking gratuito, en horario de 10.00 a 00.00 horas, para que la experiencia sea cómoda y sin prisas.