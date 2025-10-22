La Universidad de Sevilla ante las urnas: radiografía de un coloso con más población y presupuesto que la mayoría de la provincia

Con 520 años de historia, aquel centro del saber que fundó Rodrigo Fernández de Santaella es hoy un pilar académico y económico para la capital de Andalucía y uno de los grandes referentes en toda España de lo que significa la universidad pública en un tiempo en el que la proliferación de las titulaciones por parte de la privada es un elemento más que tensiona el debate político. Formada por más de 80.000 personas -71.000 alumnos matriculados, más de 4.600 docentes e investigadores y casi tres mil profesionales de administración y servicios-, su comunidad universitaria supera la población de la mayoría de los municipios sevillanos, como Estepa (12.000) o Carmona (26.000). La Universidad de Sevilla es un coloso en términos presupuestarios y humanos y, sin embargo, sus grandes números no son del todo conocidos.

Su presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, supera al de toda la Diputación de Sevilla (610,6 millones) y es seis veces superior al del todopoderoso Ayuntamiento de Dos Hermanas (100 millones), financia 18 centros, 100 titulaciones y proyectos de investigación e innovación que dinamizan Sevilla. Sólo en personal, la Universidad de Sevilla destina 434 millones de euros: es, no en vano, la gran empresa de Sevilla y su provincia con 32 centros universitarios entre propios y adscritos y 134 departamentos.

El próximo jueves 30 de octubre, la Universidad de Sevilla celebra sus segundas elecciones rectorales por sufragio universal, tras las pioneras de 2004. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de 2023 rompió el monopolio del Claustro, donde 300 representantes decidían, dando voz a toda la comunidad con voto ponderado (51% para docentes permanentes).

Siete candidatos compiten por suceder como rector a Miguel Ángel Castro tras 10 años en el cargo: Alfonso Castro, Ángeles Gallego, Carmen Vargas, Ana López, Felipe Rosa, Pastora Moreno y José Luis Gutiérrez. Es el mayor número de aspirantes en la historia de la US, reflejo de un momento de cambio. Perfiles muy distintos entre sí que tendrán la ocasión de exponer sus programas y confrontar sus modelos en el debate que se celebra este jueves, en una cita que se podrá seguir en directo.

La campaña, sin embargo, ha arrancado con críticas. La Hispalense destina 70.000 euros públicos (10.000 por candidato), un gasto que la candidata Ángeles Gallego ha calificado de "excesivo" ante un desfase presupuestario señalado por el Consejo Social. "Os aseguro que no voy a gastar ni mil euros en la campaña. Lo que sí voy a gastar, ya estoy gastando, es mucha suela de zapato", anunció en redes, el vehículo por el que la mayoría de candidatos están tratando de llegar a sus electores. Las cuentas muestran un superávit de 5,5 millones, pero también deudas de ocho: en sus programas, la mayoría de candidatos inciden en la necesidad de una gestión más transparente y eficiente. Y la Junta, en su nueva ley de Universidades, ha reclamado más control en las públicas para evitar un colapso financiero como en Málaga.

La advertencia de la Junta electoral: no se pueden 'comprar' votos

Además, este lunes la Junta electoral general de la Universidad de Sevilla ha lanzado un aviso a navegantes a través de cinco puntos, siendo el primero demoledor: no se pueden comprar votos. En un comunicado, este órgano ha advertido que "los miembros de la comunidad universitaria gozan de plena libertad en el ejercicio del derecho de voto, cualquiera que sea la opción por la que se decanten, incluida la abstención. Esta opción no puede, en ningún caso, estar sometida a contraprestación ni económica ni académica, como podría ser el ofrecimiento de mejoras en la calificación por acudir a votar" o "inducirlo a la abstención por medio de recompensa, dádivas, remuneraciones o promesas de las mismas. Es preciso recordar que, conforme al referido precepto, la práctica de estas conductas podría dar lugar incluso a responsabilidad pena".

Asimismo, entre otras advertencias, la Junta electoral ha debido recordar que "debe evitarse la emisión de mensajes de propaganda electoral, de inducción al voto o de apoyo a candidaturas en los grupos de mensajería o de redes sociales cuya creación o uso respondan exclusivamente a una finalidad académica".

Con campus repartidos desde la Campana hasta la Cartuja, de Reina Mercedes a la Macarena, la influencia de la Universidad de Sevilla es innegable y, sin embargo, con frecuencia su día a día pasa de largo en el debate de la ciudad.

Estas elecciones, con posible segunda vuelta el 10 de noviembre, definirán si la institución abraza la transformación o se aferra a inercias pasadas. El 14 de noviembre, el nuevo rector asumirá el mando de un presupuesto colosal y una comunidad que reclama modernidad, igualdad, transparencia y cercanía.