Sevilla

El Consejo Audiovisual advierte que difundir fotos de las presuntas agresoras de Sandra Peña "incita al acoso digital"

Esta institución ha lanzado este jueves un comunicado en el que avisa que publicar imágenes de estas menores puede ser constitutivo de un delito penado con entre seis meses y dos años de prisión

Pintadas en el colegio Las Irlandesas en Sevilla, en el que estudiaba Sandra Peña.

Pintadas en el colegio Las Irlandesas en Sevilla, en el que estudiaba Sandra Peña. / Jose Manuel Vidal / EFE

Carlos Doncel

Sevilla

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) ha advertido este jueves del "riesgo difundir en redes sociales las fotografías de tres menores en referencia a un grave caso de acoso escolar en un centro educativo de Sevilla". Este comunicado llega después de que la Fiscalía de Criminalidad Informática abriera "diligencias de investigación penal por la difusión de imágenes" de las presuntas agresoras de Sandra Peña, la alumna del colegio Irlandesas Loreto que falleció por suicidio el pasado 14 de octubre.

"El CAA considera que los hechos plantean otra alerta clara sobre el mal uso de las redes sociales cuando se convierten en medio de señalamiento y re­victimización de menores", ha señalado esta institución en su escrito. "La publicación de imágenes de menores, sin el consentimiento adecuado, es delito. Circunstancia que se agrava cuando van acompañadas de amenazas, tal como está tipificado en el artículo 169.2º del Código Penal, con penas de prisión de entre seis meses y dos años".

"En los casos donde están implicadas conductas de acoso, la publicación en redes sociales conlleva múltiples riesgos, como violación del derecho a la intimidad y al honor, reincidencia en el daño tanto de la víctima como de las personas implicadas", avisan desde el CAA. Esto provoca, según el Consejo Audiovisual andaluz, "un efecto dominó de la agresión digital debido a la viralización de esas imágenes incitando al ciberbullying o a nuevas agresiones, lo que termina prolongando así el ciclo del acoso".

En su escrito, esta institución hace un llamamiento "a toda la sociedad para que actúe con responsabilidad en el entorno digital: un esfuerzo colectivo y en red, tanto en su prevención como en su acción y vigilancia". "La autoridad audiovisual independiente de Andalucía, el CAA, asume la obligación legal de velar por los derechos de los menores en el entorno audiovisual y digital, y trabaja por una cultura de seguridad, respeto y reparación en el omnipresente contexto mediático".

