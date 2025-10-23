Detectan mosquitos con virus del Nilo en Los Palacios.

La vigilancia del virus del Nilo occidental (VNO) del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha detectado mosquitos con el virus en un humedal de Los Palacios y Villafranca.

Según ha informado la empresa Tragsa, que se encarga de estos trabajos, y han confirmado a EFE fuentes de Sanidad, se ha detectado el virus del Nilo en mosquitos del género Culex perexiguus en dos lotes procedentes de una trampa situada en el humedal del Cerro de las Cigüeñas, a más de 1,5 kilómetros del casco urbano del municipio, con lo que no hay ponerlo en alerta por encima de la que tiene en la actualidad.

Por ello, Salud Pública ha decidido mantener el nivel de Riesgo Alto, tras recibir por parte del laboratorio del CSIC, que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental, los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa situada en el municipio sevillano.

Es la primera vez que se detecta circulación del virus del Nilo occidental en el término municipal de Los Palacios y Villafranca, aunque el positivo en mosquito detectado en el paraje natural del Brazo del Este se encontraba muy próximo al municipio pesar de pertenecer al término de La Puebla del Río.