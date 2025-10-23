Detienen en Osuna a un encapuchado que atracó una gasolinera en Sevilla hace más de tres años

La Policía Nacional ha detenido en Osuna a un hombre por su presunta implicación en el atraco de una gasolinera de Sevilla hace más de tres años, según han detallado este jueves desde el Cuerpo. Este robo con violencia e intimidación tuvo lugar en marzo de 2022 en una estación de servicio de la capital, en la que "varios encapuchados abordaron al trabajador cuando se disponía a ingresar la recaudación del fin de semana".

Los atracadores se llevaron el dinero "empleando una gran violencia y amenazando al empleado con un arma de fuego", apuntan desde la Policía Nacional. "La investigación permitió, tras el análisis de las diferentes pesquisas recopiladas, identificar y localizar al presunto autor de los hechos, quien había cambiado de residencia en varias ocasiones con el fin de eludir la acción policial".

Tras el desarrollo de las pesquisas, los agentes al cargo de las mismas pudieron certificar que este presunto implicado en el robo vivía en Osuna. Un municipio sevillano en el que se ejecutó un operativo policial que acabó con la detención de este invidiviudo, que "fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente después las oportunas diligencias practicadas".