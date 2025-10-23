Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detienen en Osuna a un encapuchado que atracó una gasolinera en Sevilla hace más de tres años

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por su supuesta implicación en un robo con violencia cometido en una estación de servicio de la capital en marzo de 2022

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo

Archivo - Un agente de la Policía Nacional en imagen de archivo / EUROPA PRESS - Archivo

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

La Policía Nacional ha detenido en Osuna a un hombre por su presunta implicación en el atraco de una gasolinera de Sevilla hace más de tres años, según han detallado este jueves desde el Cuerpo. Este robo con violencia e intimidación tuvo lugar en marzo de 2022 en una estación de servicio de la capital, en la que "varios encapuchados abordaron al trabajador cuando se disponía a ingresar la recaudación del fin de semana".

Los atracadores se llevaron el dinero "empleando una gran violencia y amenazando al empleado con un arma de fuego", apuntan desde la Policía Nacional. "La investigación permitió, tras el análisis de las diferentes pesquisas recopiladas, identificar y localizar al presunto autor de los hechos, quien había cambiado de residencia en varias ocasiones con el fin de eludir la acción policial".

Noticias relacionadas y más

Tras el desarrollo de las pesquisas, los agentes al cargo de las mismas pudieron certificar que este presunto implicado en el robo vivía en Osuna. Un municipio sevillano en el que se ejecutó un operativo policial que acabó con la detención de este invidiviudo, que "fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente después las oportunas diligencias practicadas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El metro irá por la mediana de Bellavista: seguirán los mismos carriles, se quitará aparcamiento y se estudia un túnel
  2. Sevilla tiene el monumento más grande de toda España: un regalo de Rusia con 45 metros de altura
  3. La línea 60 de Tussam empezará el 17 de noviembre: unirá Sevilla Este y el Hospital Macarena y acabará en Barqueta
  4. El Gobierno construirá 287 viviendas en los suelos de Hytasa: más de un centenar de VPO y 182 de alquiler asequible
  5. El alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmatre de París
  6. La caída del muro de Polígono Sur: las nuevas VPO de Hytasa acabarán con la barrera que separa dos barrios de Sevilla
  7. La Rinconada, Osuna, Lora o Guillena: trece municipios venderán 522 VPO a 115.000 euros con ayuda de Diputación
  8. El nuevo barrio del Puerto superará el último trámite municipal para construir 700 viviendas en torres de 14 plantas

Detienen en Osuna a un encapuchado que atracó una gasolinera en Sevilla hace más de tres años

Detienen en Osuna a un encapuchado que atracó una gasolinera en Sevilla hace más de tres años

El Consejo Audiovisual advierte que difundir fotos de las presuntas agresoras de Sandra Peña "incita al acoso digital"

El Consejo Audiovisual advierte que difundir fotos de las presuntas agresoras de Sandra Peña "incita al acoso digital"

La Junta avanza en su investigación del acoso escolar a Sandra: el colegio Irlandesas Loreto podría perder el concierto

La Junta avanza en su investigación del acoso escolar a Sandra: el colegio Irlandesas Loreto podría perder el concierto

Mil plantas de marihuana, siete detenidos y cientos de agentes: la Policía golpea al narco en Los Pajaritos

Mil plantas de marihuana, siete detenidos y cientos de agentes: la Policía golpea al narco en Los Pajaritos

Ouigo unirá Sevilla con Barcelona a partir del 14 de diciembre con precios desde 19 euros

Ouigo unirá Sevilla con Barcelona a partir del 14 de diciembre con precios desde 19 euros

Especial Multimedia | Todo lo que tienes que saber de las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla

Especial Multimedia | Todo lo que tienes que saber de las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla

La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes

La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes

Un químico sevillano, premio nacional por sus métodos para crear fármacos o combatir el cambio climático

Un químico sevillano, premio nacional por sus métodos para crear fármacos o combatir el cambio climático
Tracking Pixel Contents