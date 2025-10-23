Universidad de Sevilla
Directo | Cara a cara entre los candidatos a rector de la Universidad de Sevilla
El cara a cara entre los candidatos se celebra a las 19.00 desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería con la periodista Mabel Mata como moderadora
P. G.
La Universidad de Sevilla celebra esta tarde un debate con los siete candidatos y candidatas que concurren a las elecciones a rector o rectora. La Hispalense celebra por segunda vez en su historia unas elecciones al Rectorado, por sufragio universal, el próximo 30 de octubre.
El debate está moderado por la periodista Mabel Mata y se retransmite por TVUS, por el canal de YouTube de la US y, también, en El Correo de Andalucía. Tiene lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en y pueden asistir miembros de la comunidad universitaria, siempre que estén identificados con su carné de la Universidad de Sevilla.
La celebración de este debate, que se organiza bajo la coordinación de la Dirección de Comunicación, ha sido consensuada con las siete candidaturas, quienes han pactado todos los detalles del mismo. Tanto el orden de las intervenciones, como la colocación de los candidatos y candidatas en el escenario, ha sido a través de sorteos.
El debate se estructura en cuatro bloques: Gobierno y transparencia; Desarrollo de la carrera profesional del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS); Docencia e investigación y, por último, un bloque dedicado al Estudiantado. Además, informa la US, cada candidato tendrá un espacio de introducción y de cierre.
