Promesas electorales, actos de campaña y perfiles en redes sociales. La Universidad de Sevilla ha entrado en su particular cuenta atrás electoral. El próximo 30 de octubre todos los miembros de la comunidad universitaria están llamados a las urnas para escoger el nombre del nuevo rector o rectora de la Hispalense entre hasta siete opciones.
Por primera vez en 20 años, podrán ejercer su derecho al voto todos los alumnos, el personal docente e investigador y el personal técnico de gestión y administración y servicios. Aunque este cambio establecido por la LOSU, que obliga al sufrafio universal, da un giro al metodo utilizado hasta ahora en la US de elección pro claustro, no da a todos el mismo poder, ya que es ponderado. Los profesores tienen un peso del 60%, los alumnos de un 30% y el personal técnico de un 10%.
Si, como es de preveer dada la amplia variedad de opciones, ninguno de los candidatos obtiene un respaldo del 50% de los apoyos, se deberá celebrar una segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre. En esta ocasión solo se enfrentarían los dos aspirantes a rector que hayan obtenido más votos ponderado.
La Universidad, en datos
La US cuenta con 71.000 alumnos matriculados, más de 4.600 docentes e investigadores y casi tres mil profesionales de administración y servicios. Estas cifras hacen que supere la población de muchos municipios de la provincia como Carmona, lo que la convierte en un gigante al que uno de los candidatos tendrá que hacer frente.
Su presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, supera al de toda la Diputación de Sevilla (610,6 millones) y es seis veces superior al del todopoderoso Ayuntamiento de Dos Hermanas (100 millones), financia 18 centros, 100 titulaciones y proyectos de investigación e innovación que dinamizan Sevilla. Sólo en personal, la Universidad de Sevilla destina 434 millones de euros: es, no en vano, la gran empresa de Sevilla y su provincia con 32 centros universitarios entre propios y adscritos y 134 departamentos.
Los siete candidatos podrán enfrentar sus posturas y opiniones este jueves 23 de octubre en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI). Como en cualquier proceso electoral, la Hispalense celebrará un debate entre los aspirantes a rector que moderará la peroiodista de Canal Sur Mabel Mata, que ya moderó el debate previo a las elecciones autonómicas de 2018.
Al acto, que tendrá lugar a las 19:00, podrán acudir todos los miembros de la comunbidad universitaria que acrediten su pertenencia a la US con el carné universitario. Además, para que también se pueda seguir a distancia, la Hispalense lo retransmitirá por TVUS y por su canal de YouTube.
Además de los clásicos apartados de introducción y cierre, los candidatos han pactado hablar de una serie de temas: Gobierno y transparencia; Desarrollo de la carrera profesional del Personal Docente e Investigador (PDI) y Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS); Docencia e investigación y, por último, un bloque dedicado al Estudiantado. Los turnos y tiempos están cerrados entre los participantes.
Alfonso Castro
El que fuera decano de Derecho, Alfonso Castro, fue el último aspirante en dar un paso al frente y decidir postularse a rector. Con un perfil que se espera que atraiga a los votantes progresistas, el catedrático de Derecho Constitucional presenta un programa con el que hacer oposición al actual órgano de gobierno y propone por "una Universidad dialogante hacia dentro, inclusiva e igualitaria, que vele por el bienestar y la formación de sus estudiantes, con un programa de ayudas efectivas a la residencia de los foráneos, y que ofrezca a su personal las mejores condiciones de trabajo y conciliación".
Ángeles Gallego
La directora del Centro de Formación Permanente de la US, Ángeles Gallego, ha sido la última del equipo del todavía rector, Miguel Ángel Castro, en anunciar su candidatura a relvarle en el cargo. "Descentralización efectiva, transparencia radical y eficiencia en el uso de los recursos", esos son los retos que se plantea la catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing
José Luis Gutiérrez
El decano de Odontología, José Luis Gutierrez, fue el primero en dar un paso al frente y anunciar su voluntad de sustituir a Miguel Ángel Castro. Hace años que el catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial ejerce su oposición a la dirección actual y presentó su candidatura en la conferencia de decanos y directores de la US. En su programa plantea propuetsas como simplificar "la promoción a categorías superiores cuando se disponga de la acreditación necesaria".
Ana López
La exvicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación, Ana López, también dejó el equipo de Miguel Ángel Castro para presentar su candidatura. La labor en el anterior órgano de gobierno de esta catedrática de la Facultad de Psicología le ha dado el respaldo de los sindicatos universitarios. Así, propone "una gobernanza cercana, corresponsable, basada en la confianza y en el apoyo".
Pastora Moreno
La catedrática de Periodismo, Pastora Moreno, ha tomado el relevo de Manuel Marchena, que no pudo presentarse, para hacerse con el rectorado. Una outsider del oficialismo universitario, que se presenta como oposición al modelo actual aunque desde un punto más conservador que otros candidatos. Así, propone "descentralizar los procedimientos", "reducir los procedimientos" o "reducir los sobrecostes" son algunas de las medidas que propone.
Felipe Rosa Iglesias
El ya exvicerrector de Transferencia del Conocimiento, Felipe Rosa Iglesias, ha dado el paso para relevar a Miguel Ángel Castro. El catedrático de Máquinas y Motores Térmico, del Departamento de Ingeniería Energética da la ETSI ha reunido en su equipo a un amplio número de vicerrectores actuales que no fueron incluidos en las candidaturas de López o Vargas. Este profesor tiene un compromios claro: "modernizar y revitalizar nuestra universidad sin perder su esencia".
Carmen Vargas
La hasta ahora vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización, Carmen Vargas, es la candidata continuista. El suyo ha sido uno de los perfiles más potenciados durante el mandato del actual rector, Miguel Ángel Castro, y, de mantenerse la elección claustral, su nombre sería probablemente el elegido. Esta catedrática de Microbiología aboga por "transformar" la Universidad "desde dentro" y defiende "una universidad que enseña y aprende de sí misma".
En solo una semana se conocerá el nombre del nuevo rector o rectora o de los dos candidatos que más han convencido la comunidad universitaria para dirigir la hispalense. Por delante tendrá seis años de trabajo y retos como la adaptación a la nueva ley de universidades que prepara la Junta, la constante adaptación a las tecnologías o los problemas de la financiación de la educación universitaria.