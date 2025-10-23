Promesas electorales, actos de campaña y perfiles en redes sociales. La Universidad de Sevilla ha entrado en su particular cuenta atrás electoral. El próximo 30 de octubre todos los miembros de la comunidad universitaria están llamados a las urnas para escoger el nombre del nuevo rector o rectora de la Hispalense entre hasta siete opciones.

Por primera vez en 20 años, podrán ejercer su derecho al voto todos los alumnos, el personal docente e investigador y el personal técnico de gestión y administración y servicios. Aunque este cambio establecido por la LOSU, que obliga al sufrafio universal, da un giro al metodo utilizado hasta ahora en la US de elección pro claustro, no da a todos el mismo poder, ya que es ponderado. Los profesores tienen un peso del 60%, los alumnos de un 30% y el personal técnico de un 10%.

Si, como es de preveer dada la amplia variedad de opciones, ninguno de los candidatos obtiene un respaldo del 50% de los apoyos, se deberá celebrar una segunda vuelta, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre. En esta ocasión solo se enfrentarían los dos aspirantes a rector que hayan obtenido más votos ponderado.

La Universidad, en datos

La US cuenta con 71.000 alumnos matriculados, más de 4.600 docentes e investigadores y casi tres mil profesionales de administración y servicios. Estas cifras hacen que supere la población de muchos municipios de la provincia como Carmona, lo que la convierte en un gigante al que uno de los candidatos tendrá que hacer frente.

Su presupuesto de 634 millones de euros para el curso 2024/2025, supera al de toda la Diputación de Sevilla (610,6 millones) y es seis veces superior al del todopoderoso Ayuntamiento de Dos Hermanas (100 millones), financia 18 centros, 100 titulaciones y proyectos de investigación e innovación que dinamizan Sevilla. Sólo en personal, la Universidad de Sevilla destina 434 millones de euros: es, no en vano, la gran empresa de Sevilla y su provincia con 32 centros universitarios entre propios y adscritos y 134 departamentos.