Un químico sevillano, premio nacional por sus métodos para crear fármacos o combatir el cambio climático

Uno de los investigadores españoles más destacados del año nació en Camas y se formó en la Universidad de Sevilla. Jesús Campos Manzano ha sido galardonado con uno de los dos Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes (menores de 40 años) con los que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades reconoce su labor y logros relevantes en las primeras etapas de sus carreras. Ha pasado por las universidades de Oxford, Yale, Mánchester y Carolina del Norte, pero ahora trabaja para el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC-US) de Sevilla. "Estoy muy contento con el premio, es el reflejo de mucho trabajo a lo largo de estos años y de mucha gente implicada, desde los que me formaron hasta los que han trabajado conmigo", cuenta a El Correo de Andalucía.

Oficialmente, ha sido premiado por su enfoque innovador en química organometálica cooperativa, así como por el desarrollo de nuevas estrategias para la funcionalización de moléculas poco reactivas mediante mecanismos no convencionales. También ha sido tenida en cuenta la obtención de financiación competitiva internacional para su propio grupo de investigación y la coordinación de numerosos proyectos, que "reflejan su extraordinario liderazgo científico".

Aunque Jesús Campos prefiere explicar, con otras palabras, cómo usa el dióxido de carbono, el amoniaco o el gas de la risa, entre otros, para hacer combinaciones que no son comunes y transformarlos para lograr usos más beneficiosos para el planeta, como combatir el cambio climático, crear nuevos fármacos o convertir contaminantes en combustible en muy largo plazo. "Soy químico organimetálico", se define. "Lo que hacemos en el laboratorio es combinar la parte orgánica de la química, los átomos que conforman toda la vida en nuestro planeta -como son el carbono, el nitrógeno o el oxígeno, que nos suenan a todos- y los combinamos con la parte inorgánica, la parte de los minerales, de los metales. El iridio, el platino o el rodio son metales que nunca lo vas a encontrar en el mundo vivo", explica.

Bajo esa premisa, forma estructuras "que tienen propiedades muy diferentes de las que nos vamos a encontrar muchas veces en la naturaleza" y las usan "para transformar moléculas que son poco reactivas, que son difífiles de transformar". "Lo que nosotros hacemos es química fundamental, es estudiar estas estructuras organometálicas y cómo cooperan entre ellas para llevar a cabo transformaciones químicas que eran desconocidas hasta la fecha. En eso nos divertimos en el laboratorio, buscando esas cosas nuevas", explica.

Jesús Campos, químico sevillano galardonado con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025 / CARLOS ORTIZ CSIC-A

Como ejemplos prácticos, cuenta Campos que el dióxido de carbono, "que es el contaminante del ciclo principal responsable del efecto invernadero y es muy difícil transformarlo en otra cosa", se puede convertir en cosas más útiles. "Es un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno, y si nosotros lo hacemos reaccionar con nitrógeno rompemos esa molécula de dióxido de carbono y el carbono nos lo vamos a llevar formando, por ejemplo, metano, que es un combustible, y el oxígeno nos lo vamos a llevar con ese hidrógeno formando, por ejemplo, agua que eso no tiene ningún problema".

O por ejemplo, con el amoniaco. "Lo conoce todo el mundo por los productos de limpieza, pero en realidad es la casi la única fuente artificial de fertilizante que tenemos en nuestro planeta y que da de comer al mundo entero", asegura este químico. "Estamos también intentando romper esa molécula de amoníaco y utilizarla para hacer moléculas más complejas, moléculas que podrían ser fármacos o precursores de fármacos", continúa. El dióxido nitroso, el gas de la risa, "es una molécula muy difícil de transformar pero también es una materia prima baratísima e inocua a la hora de utilizarla para hacer moléculas orgánicas más complejas". "También estamos intentando romperlo en otras cosas más útiles. Y como esa muchas más, hemos hecho muchos procesos", añade.

"Quiero descubrir un proceso químico que nunca nos hayamos planteado"

Jesús Campos tiene claro que es posible transformar moléculas inertes en otras que tengan algún valor añadido. Sueña con "descubirir un proceso químico que nunca nos hayamos planteado". "Porque si te lo has planteado, ya es algo que estás buscando y, si no lo consigues tú, lo va a conseguir otro. Que sea completamente inesperado y, evidentemente, de impacto y relevante. Que nos llevemos un sorpresón cualquiera de estos años con algo que nunca creíamos que pudiera ser posible", reflexiona.

No obstante, todas las aplicaciones prácticas mencionadas no son su objetivo a corto plazo. Lo que este sevillano trabaja junto a sus compañeros podría entenderse como "el sustrato sobre el cual se sustentan todas las revoluciones científicas". "Es la curiosidad científica la que lleva a los grandes descubrimientos. Estos son los pequeños primeros ladrillos que uno pone en el camino para convertir un contaminante en un combustible", continúa.

Jesús Campos, químico sevillano galardonado con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes 2025, en su etapa en la Universidad de Oxford / Cedida por Jesús Campos

Como grandes objetivos a largo plazo menciona combatir cambio climático y generar combustible al mismo tiempo: "Desarrollar nuevos procesos químicos que vayan en la línea de la sostenibilidad. Aunque somos químicos fundamentales, lo que hacemos es a nivel de laboratorio, sin ninguna aplicación directa en el corto plazo".

De momento, este premio, de unos 30.000 euros, supone un reconocimiento a su trabajo diario y a su capacidad innovadora. "Nuestra aproximación ha sido un poco diferente a la que se ha ido desarrollando en los últimos 80 años", reconoce. También se valora que haya obtenido financiación europea de hasta dos millones de euros para sus proyectos. Con este impulso seguirá liderando proyectos de investigación en Sevilla para disfrutar del logro que más le satisface: "Ya me he dado cuenta que lo que más me llena de todo es cuando veo al que ha sido mi estudiante tener un éxito o un logro. Ahora mismo lo último ha sido una de mis primeras investigadoras predoctorales, que se doctoró conmigo y ahora es profesora en la Universidad de Ginebra. Para mí es el premio más grande posible".