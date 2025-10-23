Jornada de puertas abiertas en las Atarazanas: descubre este monumento de Sevilla con ocho siglos de historia

Las Reales Atarazanas de Sevilla ya pueden visitarse tras su restauración en unas jornadas de puertas abiertas para conocer la rehabilitación del monumento antes de su transformación como centro museístico por parte de la Fundación Cajasol. Estas jornadas de apertura transcurrirán desde este jueves 23 de octubre hasta el 2 de noviembre.

"Hemos recuperado con mimo y respeto el mayor edificio civil medieval de Sevilla, propiciando el reencuentro de los andaluces con uno de sus mejores monumentos", ha asegurado la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, quien ha dado la bienvenida a los primeros visitantes que se han acercado a las jornadas de puertas abiertas.

Patricia del Pozo ha agradecido a la Fundación "la Caixa" su compromiso con la culminación de las obras de rehabilitación de uno de los monumentos de mayor significación histórica y arquitectónica de España y a la Fundación Cajasol, cesionaria de la gestión de las Reales Atarazanas, su ambición a la hora de concebir los contenidos para Reales Atarazanas.

Durante las jornadas de puertas abiertas, los visitantes podrán recorrer un itinerario especialmente diseñado para ver los principales espacios rehabilitados y comprender el valor histórico y arquitectónico del monumento.

El acceso es libre y gratuito, pero con un itinerario delimitado para preservar el edificio y garantizar la seguridad de los visitantes. El horario es de 09:00 a 18:00 horas, de forma ininterrumpida.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (i), junto al director de CaixaForum Sevilla, Moisés Roiz, abren este jueves las puertas de las Reales Atarazanas de Sevilla inaugurando unas jornadas de apertura / .EFE

Una restauración que ha durado décadas

El nuevo proyecto, obra del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra, recupera el monumento para el siglo XXI con un uso cultural absolutamente compatible con los valores del monumento que incluye, fundamentalmente, el recinto arqueológico excavado y el espacio libre de las atarazanas para la visita cultural, una sala polivalente con usos didácticos en planta baja y espacios expositivos en planta primera.

La actuación ha estado encaminada a la recuperación y restauración de todas y cada una de las etapas históricas y constructivas que han ido conformando el monumento que ha llegado hasta ahora, y se ha intervenido en todo el inmueble -12.607 metros cuadrados construidos- a efectos de conservación y se ha adecuado para el uso cultural la planta baja y primera -8.625 metros cuadrados útiles-.

Las Atarazanas reabren sus puertas / Ep/ Fco. Olmo

Ha sido muy relevante la recuperación del muro de barbacana, la consolidación de las fábricas de ladrillo y azulejo, el mantenimiento de las cerchas originales de madera, la impermeabilización de las cubiertas y la conservación de los elementos de fundición originales.

Con la idea de ofrecer un uso compatible con sus valores patrimoniales, se ha impulsado la conversión de las Reales Atarazanas de Sevilla en un espacio cultural, un gran contenedor que en esta ocasión también es el contenido.