Los jardines de la antigua fábrica de tabacos abren al público en febrero: Los Remedios renueva su parque junto al río

Las obras que KKH Property Investors realiza en los terrenos de la antigua fábrica de Altadis, y que cuentan con una inversión cercana a los 250 millones de euros, avanzan conforme a lo previsto, según ha informado la compañía a través de una carta buzoneada a los vecinos y comerciantes del entorno. Entre las principales novedades, la fecha de apertura de la zona ajardinada, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin.

"El 14 de octubre se ha iniciado el vallado de la zona de los jardines para empezar su remodelación, así como la de la calle Pierre de Coubertin", ha señalado la empresa en esta misiva, en la que concreta que las obras están programadas hasta su finalización el día 28 de febrero de 2026, "cuando se abrirán ambos jardines, en su nuevo concepto, definitivamente al público". Esta intervención, junto a los tres edificios de oficinas -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río Guadalquivir, serán las primeras fases culminadas del macroproyecto VERA Sevilla. Las últimas, por otro lado, corresponden a la finalización del hotel de lujo, el edificio de El Cubo (diseñado por Kengo Kuma) y la pasarela Infanta Leonor, que estarán acabadas a finales del año que viene.

Para este conjunto de jardines, el objetivo es generar "un parque abierto y visualmente permeable, una mayor superficie mayor que la original y con un incremento de las áreas sombreadas, conectando además sin solución de continuidad con el nuevo paseo del río y con los distintos espacios verdes del complejo, generando un nuevo gran parque urbano en Los Remedios". Hay que recordar que la intervención sobre los jardines fue criticada por vecinos del barrio, que alertaron de la tala de árboles con motivo de las obras y criticaron la nueva disposición del espacio.

"Remodelación conservadora"

"En lo que se refiere a los jardines de Manuel Ferrand, junto a la calle Juan Sebastián Elcano atendiendo las demandas y sensibilidades expresadas los últimos meses por los vecinos, se ha optado por una remodelación conservadora, respetando la mayor parte de su fisonomía histórica, incrementando, eso sí, el número de árboles y de superficies en sombra, y adaptándolo al concepto general de parque abierto 24 horas, creando un vallado específico para la zona de juegos de niños, y mejorando el conjunto de las zonas ajardinadas", señala en su carta KKH.

En cuanto a los jardines de Manuel Arellano, junto al río, "su transformación será más significativa, pues se crea un acceso limpio y abierto al paseo del río que permitirá pasear por todo el frente fluvial de la antigua fábrica". Esta será una avenida o paseo público de 14 metros de ancho, "con zonas estanciales de alta calidad y contacto visual con el agua y con el ecosistema local". Este espacio mantendrá una zona para esparcimiento canino, en frente del nuevo hotel, además de nuevos caminos de paseo y la plantación de nuevos árboles para crear una zona de sombra "mucho más extensa".

Pierre de Coubertin

La calle Pierre de Coubertin se remodela en su totalidad para integrarla con ambos jardines y el nuevo parque resultante, convirtiéndose en una zona pacificada de tráfico, limitada a 20 km/h, "generando una vía tranquila de conexión entre ambos espacios verdes, ahora sin las barreras, muros, rejas y verjas que van a desaparecer".

Mientras duren las obras en Pierre de Coubertin, se mantienen accesos para vehículos y vecinos al aparcamiento. La intervención final de reasfaltado de esta calle "se hará con el aviso oportuno y tratando que sea trabajo nocturno", señala la empresa.

"El nuevo parque resultante quedará abierto 24 horas y conectado con las zonas verdes y del interior de la fábrica, que se recuperan para la ciudad de Sevilla y que hasta ahora permanecían inaccesibles a la ciudadanía", añade KKH en su escrito.

Todo el paseo fluvial, abunda la carta, quedará después unido directamente con el barrio de los Remedios "mediante una gran avenida peatonal, perpendicular al río, y la gran plaza cívica frente a la Capilla de la Hermandad de las Cigarreras". Todos los espacios libres de la fábrica quedarán abiertos al público en cuanto se complete la intervención y, según los compromisos adquiridos frente al Ayuntamiento de Sevilla, gran parte de estos serán cedidos, una vez urbanizados, al patrimonio público municipal. En este sentido, y como primer paso, el mes de febrero de 2024 se formalizó la donación de la Capilla de Las Cigarreras, ahora plena propiedad de la Hermandad.