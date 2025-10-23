La línea 3 de metro recorrerá en 2040 los 11 kilómetros desde Pino Montano hasta Valme en 40 minutos y con 23 trenes

Los vecinos de Sevilla tendrán que esperar hasta 2036 para recorrer en metro los 10,8 kilómetros de vía que conectarán primero Pino Montano con Palmas Altas, y en 2040 hasta el Hospital de Valme. El estudio informativo publicado este martes en el BOJA, que justifica por qué de más de una veintena de alternativas se ha escogido atravesar el bulevar de Bellavista en superficie y no pasar por Cortijo de Cuarto, ya ofrece una previsión de cuánto tiempo de trayecto será, con qué frecuencia pasarán por las 12 estaciones o el número de trenes que será necesario para hacer frente a este servicio. Según este documento consultado por El Correo de Andalucía, se prevé que el tramo sur genere unos 16.139.773 viajeros anuales dentro de los 57.462.301 totales entre las líneas 1 y 3. Diariamente, serían 111.350 viajeros diarios en la línea 3 en 2040, de los cuales 44.093 corresponderían al tramo sur y 67.257 al tramo norte.

Teniendo en cuenta una velocidad máxima en plataforma exclusiva (túnel y viaducto) de 70 km/h, una velocidad máxima en plataforma segregada (superficie) de 50 km/h, una velocidad máxima en intersecciones de 15 km/h, y un tiempo de espera en estaciones/paradas de 20 segundos, el informe calcula que en 2036 el recorrido de ida desde Pino Montano hasta Palmas Altas se podrá realizar en 30 minutos y 18 segundos, a una velocidad comercial de 25,90 km/h. Y la vuelta en 30 minutos y 15 segundos con una velocidad de 25,94 km/h.

En 2040, cuando esté la línea 3 completa en funcionamiento, sumando los 7,5 kilómetros del tramo norte y los 9,3 kilómetros del tramo sur, el recorrido de Pino Montano a Valme se hará en 40 minutos y 19 segundos a 24,66 km/h, y en sentido norte desde Valme a Pino Montano en 40 minutos y 28 segundos a una velocidad de 24,57 km/h.

Mapa del tramo sur de la línea 3 del metro de Sevilla desde el Prado hasta el Hospital de Valme / Consejería de Fomento

23 trenes y una frecuencia de más de 4 minutos

El estudio informativo también determina el número de trenes en circulación necesarios para atender la demanda, estimando que podría haber dos trenes de reserva más uno en mantenimiento. Por tanto, el parque de material móvil se ha dimensionado incrementando, en todos los años y alternativas, tres trenes al número total de trenes en circulación. En la primera fase hasta Palmas Altas, en 2036, se detalla una necesidad de tener 13 trenes en línea y tres en reserva y mantenimiento, es decir, 16 en total. Con esto, tendría una frecuencia de cinco minutos y 30 segundos.

Cuando llegue hasta Valme en 2040, e incluso ampliando el escenario a 2060, se aumentaría la flota hasta los 20 trenes en línea y tres en reserva y mantenimiento, unos 23 en total. Tendrían una frecuencia de paso de cuatro minutos y 30 segundos en las estaciones. De las seis alternativas finales de trazado estudiadas, había algunas que planteaban la necesidad de que hubiera 22 trenes y otras llegaban hasta los 25 o 26. Por ponerla en contexto con la línea 1, para sus 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones posee unos 21 trenes.

La inclusión del tramo sur al proyecto de la línea 3 no afectará a las cocheras ubicadas en el norte de la ciudad, arriba del futuro distrito Tecnológico en el Higuerón Norte. Este análisis de las necesidades de la línea 3 dentro de 15 años concluye que el proyecto constructivo de talleres y cocheras del tramo norte ya recoge la reserva de espacio para albergar estas unidades adicionales independientemente de la alternativa que fuese escogida y que el edificio de talleres permite su mantenimiento. Por tanto, "permitirán cubrir tanto las necesidades de estacionamiento como de mantenimiento de toda la línea 3 y, salvo modificaciones en el plan de operación, no es necesario considerar una instalación adicional para estacionamiento y mantenimiento de trenes dentro de la actuación relativa al tramo sur".

Sí se ha previsto una instalación auxiliar de estacionamiento para "permitir la inyección de vehículos en hora punta desde la cabecera sur y poder regular así con mayor flexibilidad y eficiencia la operación". En la primera fase hasta Palmas Altas, se reservan vías de estacionamiento para un máximo de cuatro vehículos en el lado sur de la estación de Palmas Altas, como prolongación del trazado en esta estación que temporalmente será la final. A partir de 2040, estas vías de estacionamiento estarán al sur de la estación término de Hospital de Valme.

Estaciones subterráneas y en superficie

Las 12 estaciones del tramo sur se dividen en estaciones subterráneas, estaciones en superficie también llamadas "paradas" y estación elevada. Las estaciones subterráneas tendrán un "cuerpo central" donde se ubican los accesos, vestíbulos, andenes laterales e instalaciones propias de la estación y viajeros, al que se le añaden a ambos lados de la estación los cuartos de ventilación de túnel, adaptándose siempre a las necesidades y requerimientos de cada uno de los emplazamientos. Estas serán Plaza España - Parque de Mª Luisa, Bueno Monreal, La Palmera, Heliópolis, Pineda y Los Bermejales.

Recreación del paso de los trenes de la línea 3 del metro de Sevilla en andenes laterales / Consejería de Fomento

Y las paradas en superficie buscarán "afectar lo menos posible a la vía pública y lograr el máximo confort máximo para los usuarios". Se plantean paradas con andén central único para atender a los dos sentidos de circulación y otras con andenes laterales segregados para atender independientemente la demanda en cada sentido de la circulación. La de andén central serán Cortijo de Cuarto, Bellavista 1, Bellavista 2 y Hospital de Valme. La de Palmas Altas tendrá, en cambio, andenes laterales.

La estación de la Ciudad de la Justicia será la más diferente ya que es la estación elevada, sobre viaducto. La estación se ubica en la margen oriental de la calle de la Energía Hidráulica, próxima a la Ciudad de la Justicia, con un único acceso orientado hacia la avenida de Palmas Altas.

La alternativa elegida tiene concretamente una longitud de 9,3 kilómetros. Comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo.

A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente, se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la de la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.