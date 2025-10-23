Metrovacesa abrirá la semana que viene el acceso desde Lagoh al barrio de Palmas Altas con seis meses de retraso

Uno de los mayores problemas que se están encontrando los vecinos del nuevo barrio de Palmas Altas, impulsado por Metrovacesa, es el de la movilidad. A la falta de servicios públicos -el único autobús que pueden coger se encuentra a 15 minutos de las primeras viviendas- se suma el retraso del acceso norte, esto es, el que conecta Isla Natura con el centro comercial Lagoh. Si bien las obras deberían haber estado concluidas en abril, no ha sido hasta medio año después cuando la compañía prevé poner en marcha esta infraestructura, concretamente, a finales de la semana que viene, según han confirmado fuentes de la promotora a este periódico.

El motivo, según aludieron precisamente en abril, fue el tren de borrascas que descargó sobre Sevilla a finales del pasado invierno, que demoró las obras del nuevo colector Emisario Puerto en la zona de Palmas Altas -dependiente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)-, una intervención que debía estar concluida para que se pudiese finalizar el puente que da entrada a las nuevas viviendas por el centro comercial Lagoh.

Hasta ahora, los vecinos que ya se han mudado a la zona solo tenían dos puntos de acceso al barrio: el de Los Bermejales y uno nuevo que lleva en funcionamiento desde la entrega de las primeras viviendas y que lo conecta con Bellavista. En cualquier caso, el primero de ellos se cerrará por las obras de construcción de una playa de vías, obra clave para agilizar el tráfico de mercancías en el Puerto de Sevilla y que permitirá que entren trenes de 750 metros de longitud en la zona de Palmas Altas.

Sin transporte público

Por otro lado, Tussam no ha entrado aún en el nuevo barrio. Los vecinos que quieran usar los autobuses públicos solo tienen la opción de la línea de la Ciudad de la Justicia (CJ), que para a las puertas de dichas instalaciones, que se encuentran a 15 minutos andando de los bloques de viviendas más cercanos a esa zona, ya que el barrio continúa construyéndose más hacia el sur. Esta línea llega hasta San Bernardo.

La CJ además tiene pocas paradas en su recorrido y no se detiene en ningún punto cercano a hospitales (a pesar de que el complejo del Virgen del Rocío se encuentra relativamente cerca) ni tampoco en entornos educativos como el campus de Reina Mercedes.

Para el Metro aún habrá que esperar más. Hasta 2036 no está prevista su llegada al barrio, según consta en el estudio informativo del tramo sur que se publicó este martes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).