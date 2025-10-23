Mil plantas de marihuana, siete detenidos y cientos de agentes: la Policía golpea al narco en Los Pajaritos

Cientos de agentes han tomado el pasado miércoles y este jueves Los Pajaritos para golpear al narco asentado en esta zona. Según confirman desde Subdelegación de Gobierno, hasta ahora se han intervenido un total de mil plantas de marihuana y detenido a siete personas en el marco de la operación Leda. En estos momentos la Policía Nacional continúa desplegada en este punto de Tres Barrios, por lo que no se descartan más incautaciones de droga y nuevos arrestos.

En el operativo ejecutado el miércoles se realizaron seis registros domiciliarios en este enclave de la capital andaluza. Como resultado de este dispositivo policial, se logró detener a las siete personas capturadas por el momento y decomisar mil plantas de cannabis, tal como informan desde Subdelegación. Asimismo, también se intervinieron "dinero y otros efectos de interés para las investigaciones".

La operación Leda, tal como la han bautizado las autoridades, ha continuado este jueves también en Los Pajaritos con el despliegue de hasta 200 efectivos, que han establecido "un cierre de seguridad y controles y puntos concretos en la barriada objetivo", según detallan fuentes oficiales. A lo largo de esta mañana se ha procedido al registro de ocho domicilios, sin que haya trascendido hasta ahora el número total de detenciones y sustancia estupefaciente intervenida.

"Esta actuación demuestra compromiso de lucha contra la criminalidad del Gobierno de España y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso la Policía Nacional", ha afirmado al respecto el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "La operación Leda forma parte de una cadena de operativos que se desarrollan desde hace tiempo, como Vulcano, Eolo o Poda, en aquellos barrios que precisa de una mayor intervención, como El Cerezo, Polígono Norte, Polígono Sur o Torreblanca".