Protestas y vítores reciben a Vito Quiles en un polémico encuentro en la UPO: "Fuera fascistas de Universidad"

El activista Vito Quiles ha llegado en la tarde de este jueves al campus de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla en el marco de la gira por distintas universidades que está realizando el alicantino.

Convocados a las 19.30 horas, cientos de jóvenes, favorables a su discurso y muchos de ellos seguidores del mismo en redes sociales, lo esperaban, mientras que otros se agolpaban en el exterior de la institución para rechazar la presencia del comunicador, portando pancartas con mensajes como "Fuera fascistas de la Universidad".

Concentración convocada por el periodista Vito Quiles. / Francisco J. Olmo / Europa Press

"Qué bonita está hoy Sevilla. Nos vemos a las 19.30 en la Universidad Pablo de Olavide. No nos van a parar", dictaba Quiles en un mensaje en sus redes sociales horas antes de la concentración.

Por su parte, la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de seguridad, que ha contado con hasta diez furgones del Cuerpo, aunque finalmente, más allá de cierta contención entre ambos bandos, no ha sido necesaria su intervención.

Cabe enmarcar que fuentes de la UPO confirmaban esta mañana a Europa Press la activación de agentes de la Policía Nacional para "asegurar la seguridad del campus". Un dispositivo en el que también ha intervenido la seguridad interna del centro.

Asimismo, la Universidad ha asegurado que "no organiza ni participa en el evento" y que durante los días previos no ha recibido ninguna petición de carácter "oficial o extraoficial" para la realización del mismo por parte de ninguna persona o institución.

Concentración convocada por el periodista Vito Quiles. / Francisco J. Olmo / Europa Press

En un comunicado remitido por la institución universitaria el pasado jueves, también señalaba que con "carácter general, no autoriza ni ampara actividades ni manifestaciones dentro de su campus" y lo calificaba como un "un acto que atenta contra la convivencia".

La llegada de Vito Quiles al campus sevillano ha motivado la convocatoria de dos concentraciones a través de redes sociales. La primera por parte de la asociación estudiantil del centro, Campus en Activo, en contra de la presencia del actividad. Y por otra parte, la segunda, por parte de Mega defendiendo el acto.

En el presente marco, este miércoles, 22 de octubre, la Policía Nacional tuvo que intervenir ante la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada por la presencia del periodista. Un hombre fue identificado tras ser retirado por agentes policiales de una pelea en ciernes.

La Plaza de la Universidad estuvo dividida por un del doble cordón policial que separaba a sus partidarios, de los que estaban en contra, entre gritos por España y contra el fascismo en cada bando.