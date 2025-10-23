Este es el restaurante de Sevilla que acaba de abrir uno de los mejores pizzeros del mundo: en pleno casco histórico y con todo tipo de masas

Sevilla acaba de sumar un nuevo restaurante a su amplia oferta gastronómica, pero esta vez lo ha hecho de la mano de uno de los mejores pizzeros de todo el mundo, Massimiliano Prete, distinguido en los premios 'The Best Pizza Awars 2025' y cuyo negocio ha sido incluido en el 'Top Pizza Italia' gracias a la calidad de sus productos y a la fermentación de sus masas, que su creador investiga de forma constante.

Este reconocido chef y levadurista, experto en levaduras y fermentación de masas, ha escogido Sevilla como la sede de su primer restaurante fuera de Italia. Con el nombre de 'Sestogusto', este establecimiento llevará su exquisita propuesta culinaria al Centro de Sevilla, con masas "innovadoras, sabrosas y digeribles, fruto de investigación y desarrollo constante".

"Todo esto, junto con una selección cuidadosa de las materias primas para los rellenos y toppings, y la experimentación continua para crear combinaciones siempre originales, es lo que transforma una pizza excelente en una Pizza Gastronómica", señala al respecto el pizzero, que ha contado para la puesta en marcha de este nuevo negocio con un padrino de categoría, el premiado chef Albert Adrià, considerado uno de los profesionales más influentes en el mundo de la gastronomía contemporánea mundial.

El experto pizzero italiano abre su nuevo restaurante en pleno Centro de Sevilla

Tal y como explica el propio Prete, su oferta gastronómica nace de su investigación constante de combinaciones "inéditas" de las mejores especialidades de Italia y el mundo. "Invento formas nuevas y diferentes de crear masas para hacerlas más digeribles, más ligeras y, sobre todo, más deliciosas", ha asegurado el experto, que incluso ha puesto en marcha su propio laboratorio dedicado a la investigación en fermentación, harinas evolutivas y procesos de sostenibilidad, como la reutilización de levaduras agotadas, el 'Saluzzo el Massimiliano Prete Lab'.

Ahora, en pleno Centro de Sevilla, en la emblemática Plaza Jesús de la Pasión, más conocida como la Plaza del Pan, ha emprendido este nuevo concepto gastronómico que ofrece una carta diseñada en torno a sus distintos tipos de masa, que engloba la Classica, Pizz’Otto, Croccante, Fa-Croc y La Pala. "Todas ellas son fruto de años de investigación y fermentaciones multiciclo, que hacen que la oferta sea tan única y diferencial", recalca al respecto.

Menús degustación en el nuevo restaurante en Sevilla del mejor pizzero de Italia

Entre sus elaboraciones más reconocidas se encuentra su pizza 'Il Pata Negra', con jamón ibérico de bellota y stracciatella; la 'Vitello Tonnato', una reinterpretación en clave de pizza de un clásico piamontés; 'L’Acciuga', con anchoas del Cantábrico y tomate del Vesubio, o el 'Poker Croccante', "que permite degustar en porciones varias recetas icónicas".

Además, el establecimiento cuenta con varios menús degustación para que los comensales puedan explorar sus diferentes masas y sabores. Todo ello se puede disfrutar en su céntrico local de miércoles a domingo en horario de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 23.30 horas.