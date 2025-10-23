El secreto mejor guardado de la Plaza de España de Sevilla: sus farolas están alineadas para simular constelaciones

La Plaza de España es uno de los entornos de Sevilla más conocidos y visitados de toda la capital, con miles de sevillanos y turistas recorriendo su hermoso espacio cada día para desentrañar sus secretos y bellezas. Y entre los aspectos ocultos que la mayoría de ciudadanos desconocen de este emblemático enclave destacan sus farolas que, lejos de tener una disposición aleatoria, están alienadas para simular constelaciones.

Este detalle que pasa casi desapercibido para los visitantes es uno de los mayores tesoros de esta plaza que fue inaugurada en 1929 con motivo de la Exposición Iberoamericana de la mano del emblemático arquitecto Aníbal González.

Este experto considerado el máximo exponente del estilo regionalista andaluz ideó para la Plaza de España un diseño cargado de simbolismo en el que cada aspecto tenía un significado oculto, desde sus bancos que representan provincias españolas hasta la orientación del edificio.

Esta es la verdad oculta de las farolas de la Plaza de España de Sevilla que casi nadie conoce / María José López - Europa Press

Y lo mismo ocurrió con sus farolas que, lejos de disponerse en el recinto de forma casual, siguen patrones que reproducen formaciones celestes con la intención de que, al caer la noche, si se observa la Plaza de España desde el cielo con un dron o cualquier otro medio, se puedan identificar distintos patrones en la iluminación de las farolas que se corresponden con alguna de las constelaciones más conocidas, como la Osa Mayor o la de Orión.

Las constelaciones, desde el suelo del Centro de Sevilla gracias a estas farolas

"Es como si el cielo nocturno se hubiera trazado discretamente sobre el suelo de la plaza", destacan sobre esta curiosidad desde el Área de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, que asegura que investigadores como el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Juan Miguel González Gómez han mencionado en repetidas ocasiones que "la geometría y simetría de la plaza contienen referencias celestes propias de la tradición arquitectónica renacentista y masónica".

El verdadero motivo por el que las farolas de la Plaza de España de Sevilla están colocadas así / El Correo

Pero el motivo y la realidad de la colocación de las farolas de la Plaza de España no está especificada ni explicada en ninguna placa ni señal instalada en la plaza, sino que únicamente los visitantes más observadores pueden detectar la segunda intención de estas luces. Para el Área de Turismo, el truco está en observar las farolas y su armonía, que va más allá de la "simetría clásica" y lleva al Centro de Sevilla la inmensidad del firmamento.