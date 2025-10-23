La "revolución" de la IA se analiza en Sevilla: la Facultad de Derecho acoge 20 mesas redondas sobre esta tecnología

La Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla acogerá del 27 al 31 de octubre la III Semana de la Inteligencia Artificial. En el salón de actos de esta institución académica se reunirán más de 50 expertos en esta tecnología para abordar materias vinculadas a la IA: "La abogacía y el LegalTech, la justicia y los derechos humanos en la era de la revolución digital, la ingeniería informática, las humanidades, la medicina, la economía y la empresa tecnológica", según detallan desde la organización.

Estas jornadas contarán con "16 mesas redondas, dos conferencias magistrales y dos paneles de jóvenes doctores en Derecho e IA", tal como apuntan los organizadores en una nota de prensa. Todas protagonizadas por especialistas "procedentes del campo de la Administración pública, instituciones públicas europeas, estatales y autonómicas, el mercado de los servicios jurídicos, y el mundo de la empresa y la universidad".

"El enfoque de este evento es eminentemente holístico e interdisciplinar, a fin de que los asistentes al mismo obtengan una visión actualizada y omnicomprensiva del impacto de la revolución digital y tecnológica, cuya punta de lanza es la IA, en todos los ámbitos de la sociedad contemporánea", destaca la organización. "El objetivo es mostrar al público los resultados de la colaboración de tres actores tan imbricados en el tejido productivo de Sevilla como la universidad, las empresas especializadas en tecnologías digitales, y las instituciones públicas a nivel europeo y nacional".

"La celebración de la Semana de la IA en Sevilla no es casual: la sinergia de intereses de estos tres sectores estratégicos para la investigación, el desarrollo y la innovación sitúan a nuestra ciudad en una posición aventajada", recoge la nota de prensa. "Una posición ideal para impulsar proyectos de colaboración en la formación de profesionales cualificados y altamente capacitados para afrontar los retos y las oportunidades que ofrece la revolución tecnológica de la IA".