Adiós a los toldos de la avenida de la Constitución dos meses después de su instalación por las luces de Navidad

Desde el momento en el que se montaron los toldos de la avenida de la Constitución se sabía que no tendrían muchos meses de vida por la tardanza en su instalación. Se retirarían en el instante en el que empezaran los trabajos previos de colocación de cableado de las luces de Navidad. Ese momento llegó el pasado lunes por la noche, cuando arrancaron los trabajos de retirada de las velas en esta vía, algo que ya había ocurrido en otras calles de Sevilla. De los polémicos toldos, por las críticas recibidas, ya solo quedan los grandes postes. Comenzaron a colocarse a finales de agosto, más tarde de lo previsto y de lo que el Gobierno de José Luis Sanz quería, por lo que han tenido dos meses de vida. La intención para 2026 es que estén después de Semana Santa.

La empresa Elecfes Iluminación trabaja desde comienzos de mes en el montaje del cableado de los exornos navideños y en los últimos días ya se ha empezado a colocar los primeros adornos navideños en diferentes puntos de la capital. En concreto, por un importe de 1.998.779,80 euros, los trabajos de instalación comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 21 de noviembre para iluminar un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la ciudad.

La incompatibilidad entre los toldos y las luces ha hecho que de forma paralela el montaje de las luces suponga el desmontaje de los toldos. Aunque los trabajos previos fueron a comienzos de julio, los toldos no empezaron a colocarse en la avenida de la Constitución hasta el 22 de agosto. Estos han estado rodeados de polémica porque no han cubierto toda la vía, no se han logrado todos los permisos, algunos propietarios de los edificios se han rebelado e incluso han retirado anclajes, y también el Gobierno Local ha recibido quejas por la sombra que da, fundamentalmente en la parte central por donde pasa el tranvía.

Los soportes de los toldos de la avenida de la Constitución, ya sin velas por su retirada para colocar las luces de Navidad / Rafa Aranda

Incluso el alcalde ha reconocido reiteradamente que no le gustan, aunque también defendió que "a la vista del resultado de los toldos, que se ha adaptado a rajatabla a las condiciones de Patrimonio, el mejor proyecto posible es este". Lo hizo en el foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol con el patrocinio del grupo Cox.

De cara a 2026, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, prometió en la Comisión de Control y Fiscalización de septiembre que, igual que era el objetivo este año, para el próximo la intención es colocar los toldos "justo después de Semana Santa". "El año que viene estarán colocados en tiempo y forma", reiteró.

Los toldos se van de Sevilla y llegan las luces

Las luces de Navidad se colocarán en 304 calles, al igual que árboles y otros adornos. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

Árbol de Navidad colocado ya en la Plaza de Cuba de Los Remedios / Rafa Aranda

El encendido de todas ellas se producirá el viernes 28 de noviembre, y permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. Al día siguiente, el 7 de enero, comenzará el desmontaje de las luces hasta el 15 de febrero, según el contrato de este servicio. El horario general será de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando se prolongará hasta la una de la madrugada.

A la vez, se están retirando los toldos, que empezaron a colocarse el 23 de abril, en un total de 26 calles: Albareda, Alcaicería de la Loza, Almirante Bonifaz, Cerrajería, Cuna, Duque de la Victoria, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colon, Jaén, Plaza Jesús de la Pasión, Lineros, Plaza de la Campana, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, O´Donnell, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Baños, Carlos Cañal y, Regina.