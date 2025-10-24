La Guardia Civil construirá en Sevilla un macroalmacén para guardar drogas incautadas en toda Andalucía

Un gran depósito para custodiar droga intervenida en toda Andalucía. Eso es lo que la Guardia Civil quiere construir en los terrenos pertenecientes a la Comandancia de Sevilla, situada en la avenida del Pítamo. El primer paso para levantar este macroalmacén ya está dado, con la publicación este pasado jueves de la licitación de las obras, que cuentan con un presupuesto de 1,4 millones de euros (impuestos incluidos).

"Este edificio servirá como almacén de sustancias estupefacientes aprehendidas por las nueve comandancias de Andalucía", recoge el pliego de prescripciones técnicas. Este nuevo espacio "dispondrá de nueve zonas diferenciadas -las ocho provincias más Algeciras-, una zona de control, pesaje y paletizado, una oficina y sus correspondientes aseos y vestuarios para los funcionarios que la atienden".

La Benemérita va a destinar a esta actuación algo más de un millón de euros, que ascienden a los 1,4 millones incluyendo impuestos. La fecha tope de presentación de ofertas para las empresas interesadas acaba el próximo 13 de noviembre, y una vez arranquen los trabajos, las instalaciones deberán estar terminadas en seis meses, tal como fija el plazo de ejecución. Así, el Instituto Armado no podrá contar con este nuevo depósito hasta la segunda mitad de 2026, como mínimo.

Un espacio diferente para cada comandancia

De Almería a Huelva, de Cádiz a Jaén. Hasta este enclave de Sevilla llegará droga de toda Andalucía, aunque no se destinará el mismo espacio para todos: "El almacén de cada comandancia se ha dimensionado en función del volumen medio de sustancias aprehendidas en cada una de ellas", explica el proyecto. Es decir: a más kilos de estupefacientes intervenidos, más grande es el área reservada.

"Así, partiendo de un módulo estándar de 35,50 m² se han previsto cinco módulos de este tamaño, dos zonas de la mitad del módulo estándar y otras dos de 1,5 módulos", se detalla en el pliego de prescripciones. Siguiendo este reparto, las comandancias de Sevilla y Algeciras, por ejemplo, tendrán cada una 52,8 metros cuadrados en este depósito. Las de Jaén y Córdoba, por su parte, bastante menos: 16,8 metros cuadrados cada una.

Este edificio "de una sola planta" tendrá una superficie total de más de 618 metros cuadrados. "Su distribución interior consiste en una calle central de cuatro metros de anchura y compartimentos a ambos lados. Se prevén dos grandes puertas, una en cada extremo, que permitirán la circulación de vehículos de tamaño medio por el interior con entrada y salida por los extremos del depósito", precisa el pliego.

Y tratándose de un lugar en el que se guardará mercancía ilegal procedente de muchos puntos de la comunidad, la seguridad resulta fundamental. Por eso la nave contará "con sistema de circuito cerrado de televisión interior y exterior conectado al puesto de control de la Comandancia de Sevilla", tal como se destaca en la propia memoria de la actuación, que añade además que "el control de accesos a los almacenes se hará con llaves dobles más un control exterior".