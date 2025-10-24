Investigadas cuatro personas por robar grandes cantidades de fruta en el campo y venderlas en mercadillos de Sevilla

La Guardia Civil ha investigado a cinco personas pertenecientes a un clan familiar por su presunta implicación en un delito de hurto de frutos agrícolas destinados a la venta ilegal en mercadillos de la provincia de Sevilla. La actuación, enmarcada dentro del Plan de prevención de hurtos y robos en explotaciones agrícolas y ganaderas impulsado por la Comandancia de Sevilla, forma parte de las medidas de refuerzo frente al aumento de este tipo de delitos en el entorno rural.

Aumento de robos en fincas sevillanas

La investigación da comienzo el pasado mes de julio, coincidiendo con el inicio de la campaña de frutos estivales, detectando la Guardia Civil un incremento significativo de robos y hurtos de grandes cantidades de productos frutícolas en diferentes fincas de la provincia.

A raíz de tener conocimiento de estos hechos, el Equipo ROCA de la Compañía de La Rinconada da inicio a la operación BAETIS CORREOS, obteniendo los primeros indicios relativos al modus operandi de los presuntos autores quienes aprovechaban la ausencia de trabajadores en las fincas en las horas centrales del día debido a las altas temperaturas. Según las primeras pesquisas los investigadores comprobaron que para acceder a las fincas los autores utilizaban caminos pocos transitados y de difícil acceso, minimizando con ello la posibilidad de ser detectados.

Venta ilegal en mercadillos

Como consecuencia de las denuncias presentadas por los afectados, la Guardia Civil reforzó los dispositivos de vigilancia obteniendo rápidamente la identificación de los principales sospechosos pertenecientes a un clan familiar asentado en la capital hispalense, constatando que los integrantes vendían posteriormente el producto sustraído en distintos mercadillos de la provincia de Sevilla.

Fruto de estas actuaciones policiales, la Guardia Civil interceptó en uno de sus desplazamientos a los integrantes del clan cuando transportaban en sus vehículos productos frutícolas no pudiendo certificar el origen y procedencia de los mismos, siendo incautados por los agentes.

La investigación finaliza con la investigación de los cinco integrantes como presuntos autores de varios delitos de robo o hurto, delitos de amenazas y daños en la propiedad, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad judicial.