Así es la joya arquitectónica de Sevilla que fue diseñada por el arquitecto de la Mezquita de Casablanca: se puede visitar gratis

Pasear por sus estancias, observar sus yeserías y mosaicos, y descubrir su cúpula móvil hace al visitante creer que se encuentra recorriendo un típico lugar de Marruecos. Sin embargo, este hermoso espacio se encuentra en pleno corazón de Sevilla capital y se presenta como una joya arquitectónica desconocida para la mayoría de ciudadanos.

Este enclave que permite admirar las técnicas tradicionales marroquís utilizadas para su construcción, presentes en las yeserías, maderas y mosaicos del lugar, es el Pabellón de Marruecos, renombrado Pabellón Hassan II, construido con motivo de la Exposición Universal de 1992 celebrada en Sevilla.

Un pedazo de Marruecos en el corazón de Sevilla

Una cita que reunió a más de 100 países de todo el mundo, que crearon sus propios pabellones en la Isla de la Cartuja, donde se localizaba la exposición, para dar a conocer su cultura, belleza e historia. Sin embargo, con el paso de los años, solo una treintena de estos pabellones se encuentran en óptimo estado de conservación, entre los que destaca el Pabellón de Marruecos, que en la actualidad alberga la Fundación Tres Culturas.

Para crear este pabellón que fue la puerta de Marruecos a los más de 41 millones de personas que acudió a la Expo 92, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, encargó a su arquitecto de confianza, Michel Pinseau, también creador de la Mezquita de Casablanca, que construyera este edificio.

La artesanía marroquí, presente en el Pabellón de Hassan II de Sevilla

Así, se puso en marcha este proyecto que finalizó con la construcción de esta edificación que combina la artesanía marroquí con las nuevas técnicas de edificación, con protagonismo especial del yeso, la piedra, la madera y el barro. Un lugar que cuenta con una belleza única presente en entornos como la propia planta de su edificio, con forma de estrella de ocho puntas, sus fuentes ornamentales, las columnas revestidas de azulejos o su espectacular cúpula, que puede desplazarse para dejar al descubierto el patio central.

Esta es la joya arquitectónica más desconocida de Sevilla, que transporta a sus visitantes al corazón de Marruecos / El Correo

Este enclave que lleva Casa Blanca al corazón de Sevilla se puede recorrer de forma totalmente gratuita gracias a las visitas guiadas que realiza la Fundación Tres Culturas. Con una duración de entre 60 y 80 minutos, estas visitas permiten al visitante contemplar tanto el exterior del Pabellón como sus espacios interiores más significativos. Para poder llevar a cabo esta actividad, es necesario reservar plaza con antelación.