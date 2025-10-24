De las nuevas oficinas y el parque al hotel de lujo: los hitos del macroproyecto de Los Remedios hasta final de 2026

El nuevo paisaje de la margen derecha del Guadalquivir a su paso con Los Remedios estará culminado en diciembre de 2026. Estos son los plazos que KKH Property Investors se marcó desde el principio y, en una carta buzoneada a vecinos y comerciantes de la zona, la compañía asegura que cumplirá este objetivo para concluir el macroproyecto que está desarrollando en los terrenos de la antigua fábrica de tabacos. En cualquier caso, la apertura de los distintos espacios se llevará a cabo por fases. Las primeras construcciones se completarán a finales de este año, en concreto, los tres edificios de oficinas -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río.

Además, KKH prevé abrir al público, el Día de Andalucía, la zona ajardinada del complejo, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin. "El 14 de octubre se ha iniciado el vallado de la zona de los jardines para empezar su remodelación, así como la de la calle Pierre de Coubertin", ha señalado la empresa en la misiva a vecinos y comerciantes, en la que concreta que las obras están programadas hasta su finalización el día 28 de febrero de 2026, "cuando se abrirán ambos jardines, en su nuevo concepto, definitivamente al público".

Edificio VERA, vista desde la Capilla de los Cigarreras / KKH Property Investors

Juan Sebastián Elcano

Según el documento repartido por la empresa, se han desarrollado los trabajos de mejora de la calle Juan Sebastián Elcano en toda su longitud, desde la plaza de Cuba hasta Virgen de Luján. Las obras se iniciaron el 18 de noviembre del pasado año y la parte principal se completó el 30 de junio con la reapertura al tráfico rodado desde la plaza de Cuba.

Además, abunda la misiva, se ha realizado con Emasesauna nueva red de suministro de agua y una renovación completa de la red de saneamiento, incluyendo nuevos imbornales para mejorar la recogida de aguas pluviales. También se ha creado una red específica para baldeo con agua reciclada. Finalizado lo anterior, se ha reasfaltado toda la longitud de la calle. Con ello, se ha construido un nuevo carril bici en toda la calle, segregado de las aceras peatonales, "con el resultado de alejar los coches aparcados y el tráfico rodado de los espacios peatonales y de las fachadas de los edificios de vivienda".

"Se han hecho nuevos acerados uniformes y accesibles para personas de movilidad reducida y se han incorporado alcorques allá donde ha sido posible, atendiendo a las infraestructuras enterradas", explica la empresa, que añade que está previsto "plantar los árboles a partir del próximo mes de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial de plantación del Ayuntamiento de Sevilla, con árboles de mediano porte para consolidar una imagen de bulevar, más verde y con más sombra".

Respecto a los antiguos límites de la fábrica, está previsto que la acera se complete y termine en paralelo y junto a los trabajos de los diferentes edificios interiores, a lo largo del año 2026. La finalización del alumbrado definitivo está programada para el primer trimestre del 2026. "Como somos conscientes de que, a pesar de la continua limpieza de la calle, los transportes de obra podrán ensuciar y deteriorar las pinturas de señalización, asfaltado y bordillos, está previsto al final de las obras en 2026 volver a repasar toda la calle para dejarla como a estrenar", añade.

Obras en el interior de la fábrica

Según detalla la carta, en este momento está ejecutándose además el aparcamiento norte en la plaza de la Hermandad de las Cigarreras (que cuenta con tres plantas sótano). Actualmente, ya está completada la excavación, así como el vaso completado. En marcha se encuentran la cimentación y la construcción de la estructura, con finalización prevista para marzo de 2026.

En lo que se refiere a la urbanización interior, se encuentran en fase de ejecución las instalaciones (infraestructuras enterradas) y el rebaje del muro de separación con el río. KKH tiene previsto finalizar de manera progresiva por fases esta intervención, hasta diciembre de 2026.

El denominado Edificio VERA (conocido como el "Cubo", diseñado por Kengo Kuma), se encuentra en la fase de construcción de la estructura, con finalización prevista igual que el hotel, en diciembre de 2026.

En cuanto al establecimiento hotelero de lujo y el aparcamiento sur (dos plantas sótano), se está abordado en la actualidad la construcción de fachadas, la distribución interior y los acabados del hotel, que tiene fecha de culminación en diciembre de 2026, al igual que la pasarela Princesa Leonor, que comenzará a fabricarse en enero.