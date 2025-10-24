Muere un trabajador tras caer de su camión en Gilena

Un trabajador de 48 años ha muerto este viernes tras sufrir una caída de su camión en Gilena, según ha informado el 112.

El suceso se ha producido en una empresa ubicada en el Camino de los Corrales, minutos después de las 15:00 horas, cuando un testigo de los hechos ha llamado al centro de coordinación para alertar de que un obrero se había caído de su camión y había sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza.

Al lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según fuentes sanitarias y de la Guardia Civil, la víctima, un hombre de 48 años, ha fallecido en el lugar tras el siniestro laboral.

El 112 ha alertado asimismo a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.