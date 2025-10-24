Rancio pide ayuda para encontrar a este 'héroe' de San Pablo

Esta semana Rancio hace un llamamiento en redes para localizar a un vecino o vecina “maravilloso” del barrio de San Pablo, al que considera “todo un ejemplo de civismo”. En la turrita de hoy Rancio nos muestra cómo esta persona ha colocado en la calle Las Hilanderas, del barrio del Polígono San Pablo, un cartel con el mensaje “Mantén tu barrio limpio. Es obligatorio recoger los excrementos de tu mascota”, acompañado de varias bolsas, que deja atadas a los árboles, de forma gratuita para quienes pasean a sus perros.

“Este señor o señora está ya en el año 2100 de cívico”, bromea Rancio en el vídeo, en el que anima a compartir las imágenes para dar con la persona responsable y poder “agradecerle con un abrazo” su gesto.

El improvisado punto de limpieza no solo llama la atención por el mensaje, sino también por su decorado con una pequeña guirnalda. “Un ole muy grande por cuidar lo que es de todos”.

Rancio también ha aprovechado su mensaje para hacer un recordatorio a todos los dueños de mascotas: “Quienes tenemos perros debemos ser cuidadosos con las cacas. A veces vamos distraídos con el móvil o llevamos al animal suelto —algo que no está permitido— y no nos damos cuenta de que ha hecho sus necesidades”. "Aunque la intención sea recogerlas, si no se ve, se puede escapar”.

Con humor y conciencia, el vídeo de Rancio se ha convertido en un homenaje al “héroe o heroína de San Pablo” que, con un gesto sencillo, ha logrado poner en valor la educación cívica y el amor por el barrio.