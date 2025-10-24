Sevilla estrenará su nueva pasarela Princesa Leonor en diciembre de 2026: comenzará a fabricarse en enero

KKH Property Investors tiene previsto acabar las obras del macroproyecto de la antigua fábrica de Los Remedios en diciembre de 2026. Las últimas fases del proyecto VERA Sevilla corresponden a la finalización del hotel de lujo (obra de Carlos Ferrater), el edificio de El Cubo (diseñado por Kengo Kuma) y la pasarela Princesa Leonor, que estarán acabadas a finales del año que viene. Precisamente esta última infraestructura comenzará a fabricarse en enero de 2026, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del proyecto, una vez que la tramitación del proyecto ejecutivo está "casi a punto".

"La pasarela sigue cubriendo los hitos de tramitación de su proceso administrativo para permitir su fabricación e instalación durante el año 2026", ha indicado KKH a vecinos y comerciantes de Los Remedios en una carta en la que hace un recorrido por el estado de las obras.

Cronología

En esta misiva, la compañía recuerda que el pasado 24 de enero se aprobó en el orden técnico el proyecto básico para su construcción y el día 17 de julio el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó, "por amplísima mayoría, la denominación "pasarela Princesa Leonor" en honor a la Princesa de Asturias". En estos momentos, abunda el comunicado, se encuentra en fase de información pública el convenio que hará posible la construcción de la pasarela.

A ellos se suma que el pasado día 8 de octubre la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó la cesión al Ayuntamiento hispalense de los terrenos portuarios necesarios para construirla. También está en marcha el proceso de aprobación del proyecto ejecutivo de la pasarela. "El objetivo de todos es poder finalizar la construcción de la pasarela en diciembre de 2026", subraya.

Estas fuentes han concretado que la construcción de la pasarela en sí -diseñada por Kengo Kuma en colaboración con la firma de ingeniería española Fhecor- se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa encargada de su fabricación. En principio, estaba prevista en 14 meses, si bien "se intentarán acelerar lo máximo posible los plazos para que todo esté listo a finales del año que viene".

Detalles técnicos

"El diseño de esta pasarela responde a exigencias ingenieriles extremas, ya que debe salvar la dársena con un vano de 100 metros sin apoyos intermedios y un canto mínimo en su zona central de tan sólo 1,30 metros para no condicionar la navegación ni disponer elemento estructural alguno sobre la rasante de la pasarela que pudiese perturbar las vistas de la ciudad desde las orillas", señala Fhecor en su página web.

En este sentido, destaca que "el diseño de la pasarela sigue la tradición de los dos puentes que la flanquean y acompañan: el puente de San Telmo, proyectado por el ingeniero de caminos José Eugenio Ribera (1931), y el puente de Los Remedios, obra del ingeniero de caminos Carlos Fernández Casado (1968). Ambas estructuras son exponentes de la mejor ingeniería de su época".

Hitos del macroproyecto

Antes de que esta infraestructura sea visible para la ciudadanía, el proyecto alcanzará otros hitos antes, como el de la finalización de la construcción de los tres edificios de oficinas antes de que acabe el presente año -denominados Rama I, Rama II, y Rama III, todos ellos desarrollados por Ruiz-Larrea Arquitectura-, que se ubican pegados al río Guadalquivir, serán las primeras fases culminadas del macroproyecto VERA Sevilla.

Además, KKH prevé abrir al público, el Día de Andalucía, la zona ajardinada del complejo, concretamente los jardines de Manuel Ferrand y de Manuel Arellano, así como la calle Pierre de Coubertin. "El 14 de octubre se ha iniciado el vallado de la zona de los jardines para empezar su remodelación, así como la de la calle Pierre de Coubertin", ha señalado la empresa en la misiva a vecinos y comerciantes, en la que concreta que las obras están programadas hasta su finalización el día 28 de febrero de 2026, "cuando se abrirán ambos jardines, en su nuevo concepto, definitivamente al público".