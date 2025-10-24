Qué hacer en Sevilla este fin de semana: Halloween, planes en familia, gastronomía y mucha cultura

Sevilla no para este fin de semana desde el viernes 24 al domingo 26 de octubre con una agenda de propuestas para todos los gustos: desde Halloween en Isla Mágica, pasando por degustaciones en el patio de Diputación de Sevilla, propuestas científicas en la Casa de la Ciencia, obras de teatro y multitud de conciertos..

En el Teatro de la Maestranza, la programación para este fin de semana incluye el sábado 25 de octubre a las 20:00 horas la final del XXI Certamen Nuevas Voces Ciudad de Sevilla, un concurso de jóvenes cantantes líricos con entrada gratuita; y el domingo 26 de octubre a las 19:00 horas, el recital “Diálogos Concertantes” a cargo de M. Colom y V. del Valle (violín y piano), dentro de su ciclo de música de cámara.

Gastronomía, Halloween y ciencia

Este fin de semana, el Patio de la Diputación de Sevilla acoge una nueva edición de la feria “Sabores de la Provincia de Sevilla”, un evento con entrada gratuita dedicado a los productos locales, donde más de medio centenar de expositores ofrecen degustaciones y venta de mieles, aceites, quesos, dulces, embutidos y vinos artesanales. La cita se celebrará el sábado 25 de octubre de 11:00 a 20:00 horas y el domingo 26 de octubre de 11:00 a 18:00 horas, convirtiéndose en uno de los planes gastronómicos más destacados del fin de semana.

En Isla Mágica, el parque temático de Sevilla, este fin de semana se celebra su esperada campaña de Halloween, con el recinto completamente ambientado con decoraciones terroríficas, animaciones especiales y pasajes del miedo. Desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de espectáculos temáticos, personajes espeluznantes recorriendo las áreas del parque y atracciones adaptadas al ambiente más terrorífico del año, en una experiencia ideal para disfrutar en familia o con amigos durante estas fechas

En la Casa de la Ciencia de Sevilla, este fin de semana continúa su programación habitual con exposiciones interactivas y talleres familiares, centrados en la divulgación científica y el aprendizaje a través del juego. El espacio, ubicado en la Avenida de María Luisa, ofrece actividades para todas las edades, con propuestas sobre astronomía, medioambiente y biodiversidad, además de sus exposiciones permanentes como “La mar de cetáceos en Andalucía” y “El bosque. Mucho más que madera”, una opción ideal para disfrutar en familia.

Teatro y música para todos los gustos

En la Sala Cero Teatro, ubicada en Calle Sol 5, Sevilla, para este fin de semana se encuentra en cartel el espectáculo familiar 'La mágica vuelta al mundo' (sábado 25 de octubre a las 17:00 h y domingo 26 de octubre a las 12:00 h) y también se representa la comedia para público adulto 'Al relente' (ambos días con función a las 19:30 h).

En el Cartuja Center CITE, la programación del fin de semana incluye el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas la actuación de Delaossa dentro de su gira La Madrugá, y el sábado 25 de octubre también a las 21:00 horas el concierto de Big Lois con su tour Barrio Tumbao.

En el Teatro La Fundición, la programación del fin de semana incluye la obra “Feliz Día” de la compañía Sutottos el viernes 24 y sábado 25 de octubre a las 20:00 horas, mientras que el sábado por la mañana, a las 12:00 horas, y el domingo 26 a la misma hora, se presenta el espectáculo familiar “Viaje por las estrellas”; además, el domingo también habrá una última función de “Feliz Día” a las 19:00 horas.

En el Teatro Alameda continúa el 35.º ciclo “El Teatro y la Escuela”, un programa cultural que se desarrolla del 12 de octubre de 2025 al 21 de marzo de 2026 y que ofrece funciones familiares los fines de semana con espectáculos de teatro, música, danza, circo, clown y títeres dirigidos a niños de 3 a 12 años. Aunque la programación varía según cada fecha, este ciclo mantiene actividad durante todo el fin de semana en el Teatro Alameda, dentro de su línea habitual de propuestas para público infantil y familiar.

En el Teatro Atalaya-TNT, la programación del fin de semana incluye la representación de “Elektra.25” de la compañía Atalaya el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas, y la obra “Del nido al nicho” de La Incierta Compañía el sábado 25 de octubre a la misma hora, dentro de su temporada dedicada al teatro contemporáneo y de investigación escénica.

En el Espacio Turina, la programación del fin de semana incluye el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas el concierto del William Parker Heart Trío, dentro del 28º Festival de Jazz Universidad de Sevilla, y el sábado 25 de octubre también a las 20:00 horas la actuación del grupo Concerto 1700, que interpretará “Il giardino d’amore” de Alessandro Scarlatti dentro del ciclo de música antigua del espacio.

En la Sala Malandar (Calle Torneo 43) para este fin de semana hay acontecimiento destacado: el viernes 24 de octubre a las 21:00 h el concierto de De Acero (homenaje a Extremoduro) con entradas desde unos 15 €; y el sábado 25 de octubre a las 21:30 h el concierto de Depedro (pop-rock/indie) con entradas desde aproximadamente 22 €.

En la Sala X, la programación del fin de semana incluye el concierto de MDA, que presenta su gira “Sigues en //\undo //\olly Tour” el sábado 25 de octubre a las 21:30 horas, con entradas anticipadas desde 16 euros, una propuesta de pop alternativo y electrónica que promete llenar el espacio de ritmo y energía.

En el Teatro Los Remedios , este fin de semana podrás disfrutar de “Espina” con Macarena Ramírez el viernes 24 de octubre a las 21:00 horas, con entradas anticipadas desde 15 €, así como de “Las Guerreras K-Pop” (Tributo Musical) el sábado 25 a las 12:30, 17:00, 19:00 y 21:00 horas, con entradas desde 18 €, y el domingo 26 a las 17:00 horas la obra “Corta el cable rojo”, con entradas desde 20 €