Una sevillana entra en una tienda de regalos de la capital y no se puede creer lo que encuentra: "Es la foto de mi padre"

Carmen y su compañero de trabajo, Luigi, tenían la misión de comprar artículos de decoración para su oficina, así que se dirigieron a una de las tiendas de 'souvenirs' del casco histórico de Sevilla para encontrar cualquier detalle que pudiera llenar de vida y personalidad su empresa. Pero lo que la joven sevillana no se esperaba es que algo tan casual como entrar en un establecimiento de regalos le dejaría sin palabras por lo que allí encontraría: una fotografía de su padre y su tío a la venta en forma de postales y pósters.

La propia joven ha sido la encargada de contar su curioso descubrimiento a través de un vídeo en sus redes sociales, que en apenas unas horas se ha hecho viral y ha acumulado miles de interacciones, en el que explica que se encontraba en una tienda de la calle San Juan de la Palma, a escasos metros del emblemático Palacio de Las Dueñas, observando los azulejos, cuadros, dibujos y demás artículos disponibles en la tienda.

Sin embargo, todo cambió cuando se adentró en la sección del negocio dedicada a las postales y los pósters, donde encontró entre las opciones disponibles para comprar una fotografía de su padre y su tío sobre su coche de caballos cuando participaron en la Feria de Jerez. "Entras en una tienda de souvenirs en Sevilla y te encuentras una foto de tu padre", ha señalado sorprendida la joven.

Las fotografías de su padre, en una tienda de 'souvenirs' de Sevilla

Además, ha relatado: "Aquí está mi padre y el 'tito Antoñito'. Hay un montón de postales de la Feria de Jerez, que se las vendió el fotógrafo a la tienda cuando estaban en la plaza de toros, y hay un montón de fotos". Y entre todas ellas, destacaba la que mostraba a sus dos familiares sobre su coche de caballos en plena feria: "Me he quedado alucinando con esto".

Lo mismo le ha ocurrido a su compañero de trabajo, que ha afirmado que la escena ha sido "impresionante". "Increíble. Acaba de contarme en el trabajo hace cinco minutos lo que hacía su padre, entro aquí y me dice: mira, mi padre", ha recalcado el joven. A lo que ha señalado Carmen: "De coña, vamos. Increíble".