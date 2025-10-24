Way Dos Hermanas celebra su quinto aniversario con un fin de semana de actividades, premios y música

WAY Dos Hermanas está de aniversario. Durante todo el mes de octubre, el centro comercial ha desarrollado diversas actividades dirigidas a todos los públicos para celebrar sus cinco años de vida. En este tiempo, WAY se ha consolidado como un espacio de referencia no solo en retail, sino también en ocio, deporte y gastronomía, convirtiéndose en uno de los principales puntos de encuentro de la provincia de Sevilla.

A lo largo de estas semanas, el centro ha ofrecido un completo programa de actividades, promociones y música en directo, con gran acogida entre los visitantes. El broche oro llegará durante este fin de semana, del 24 y 25 de octubre, cuando el recinto se llenará de propuestas para todas las edades, reafirmando su compromiso con ofrecer experiencias únicas a quienes lo visitan.

La jornada del sábado 25 de octubre será el eje central de la celebración. Por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de una Miniferia Infantil, con talleres y juegos pensados para toda la familia. Por la tarde, una Merienda Aniversario y un fotomatón animarán el ambiente antes del concierto de la banda Negro Mate, que pondrá el broche final a la jornada con una actuación cargada de energía y buen ambiente.

Promociones, sorteos y un premio de 500 euros

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán beneficiarse de descuentos y promociones especiales, además de participar en diversos sorteos, entre ellos un premio de 500 euros para celebrar este quinto aniversario “por todo lo alto”.

El evento culmina así varias semanas de acciones previas, como la ruta del Food Truck Aniversario, que ha llevado el espíritu WAY a distintos puntos de Dos Hermanas.

Bajo el lema “Cinco años compartiendo momentos inolvidables contigo, y lo mejor aún está por venir”, el centro comercial refuerza su compromiso con la ciudad y con los miles de visitantes que lo han convertido en un espacio de referencia desde su apertura en 2020.

Sobre Way Dos Hermanas

Con una trayectoria que suma cinco años de crecimiento constante, WAY Dos Hermanas se presenta hoy como un espacio de futuro, preparado para seguir ampliando su oferta y manteniendo su papel como motor económico, social y cultural de la zona. Con un modelo sólido, sostenible y en permanente transformación, el centro invita a sus visitantes a seguir formando parte de esta historia de éxito y a descubrir todo lo que está por venir en los próximos años.