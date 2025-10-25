Cinco exposiciones gratis para visitar este fin de semana en Sevilla

Pese a que noviembre está ya a la vuelta de la esquina, Sevilla mantiene temperaturas que rozan los 30 grados. Cuando el calor todavía aprieta, los museos y las salas de exposiciones se convierten en fantásticos refugios para huir del sol y acercarnos más a la cultura de la ciudad. La llegada del otoño trae una variada oferta artística y cultural con la que sorprender a sevillanos y visitantes de forma gratuita.

1.'Interwoven'

La Fábrica de Artillería acaba de inaugurar la Exposición Interwoven, la primera edición de la nueva serie internacional Homo Faber Capsule. La muestra cuenta con multitud de piezas hechas a mano por artistas y artesanos de Sevilla y busca celebrar conexiones entre culturas, materiales y técnicas, y la relación entre lo tradicional y lo contemporáneo en el arte hecho a mano.

La muestra puede visitarse en Eduardo Dato 58 de forma gratuita. La Fábrica de Artillería abre de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 y domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

2.'In memoriam: Antonio Rivero Taravillo'

Con el dolor todavía de la reciente pérdida del poeta, el CICUS presenta in memoriam: Antonio Rivero Taravillo. La institución universitaria homenajea al artista sevillano con la muestra de las portadas de los 27 números de Estación Literaria, la revista literaria que dirigió el poeta y que ofreció un espacio a nuevas voces y aglutinó movimientos estéticos diversos, contando con la participación de algunas de las figuras más destacadas del panorama poético español.

Podrá visitarse de forma gratuita hasta el 14 de noviembre en Madre de Dios 1. EL CICUS abre de lunes a viernes de 11:00 a 20:00.

3.'Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025)'

El Centro Cultural de la Fundación Unicaja acoge Sevilla y Antonio Machado. 150 aniversario del nacimiento del poeta (1875-2025), que profundiza en la relación e influencia de la ciudad hispalense sobre la vida y obra de Antonio Machado. Así, recorre la vida del poeta por su primera infancia y su etapa en el Palacio de Dueñas. Hasta el 31 de octubre de 2025 los visitantes podrán conocer de cerca escritos y documentos del legado del autor que pertenecen a la institución.

En la Avenida de la Palmera 45, la entrada es gratuita y la exposición estará disponible de lunes a sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00. Domingos y festivos de 10:00 a 14:00.

4.'Arte y misericordia. La Santa Caridad de Sevilla'

Murillo, Valdés Leal, Duque Cornejo y Pedro Roldán te reciben en la sala de exposiciones temporales del Museo de Bellas Artes de Sevilla. La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, permite que, por primera vez que las obras del Hospital de la Caridad abandonen su lugar habitual y se presentan como un conjunto, como el fundador de la Hermandad, Miguel de Mañara, las concibió junto a los grandes artistas del Siglo de Oro en Sevilla.

El museo tiene la entrada gratuita y se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00 en la Plaza del Museo, 9. Además, el visitante podrá disfrutar del resto de obras del gran museo sevillano en el que se incluyen varios Velázquez, numerosos Murillo u obras de Gustavo Bacarisas.

5.'500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol'

La Fundación Cajasol celebra los 500 años del edificio que la acoge en la capital hispalense. En 500 años en el corazón de la ciudad. De Audiencia Real a Fundación Cajasol, la institución realiza un recorrido por la historia del histórico edificio de la Plaza San Francisco. De la mano de grabados, mapas, fotografías, pinturas llegados desde distintos museos e instituciones, Cajasol repasa los cambios, ampliaciones y usos del edificio a lo largo de estos cinco siglos.

La muestra podrá visitarse en Álvarez Quinteros 1 de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. La exposición estará disponible de lunes a sábados.