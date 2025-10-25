Este es el curioso motivo por el que las farolas de Sevilla están numeradas: "Es por seguridad"

Mientras se pasea por una plaza, calle, parque o rincón de cualquier ciudad, las farolas son una constante presencia a lo largo de todo el camino para llenar de luz y seguridad cualquier lugar cuando el sol desaparece. Así, toda la ciudadanía está acostumbrada a verlas a cada paso que dan, pero lo que no mucha gente ha percibido es que muchas de estas farolas de Sevilla, y del resto del país, tienen un número pintado en su relieve que guarda un significado oculto relacionado que puede salvar vidas.

Así lo ha explicado el creador de contenido David Gómez, más conocido en redes sociales con su perfil 'Amaracho', en el que habla de obras, arquitectura e historia, motivo que le ha llevado a mostrar a sus miles de seguidores la realidad que se oculta tras los números pintados en las farolas de Sevilla: "Es por seguridad".

"Además de ser para el inventario y mantenimiento de ellas, es para ubicarte en el momento de una emergencia", ha señalado el joven. De ese modo, ha explicado que este número permite, en primer lugar, localizar y controlar cada farola de la ciudad para poder llevar un correcto mantenimiento de las mismas.

El número de estas farolas de Sevilla, clave para la localización de personas

Pero a este motivo se suma otro bien distinto, relacionado con la localización de quien pueda estar en peligro. "Estos números están totalmente relacionados con la seguridad de las personas, ya que si te pasa cualquier cosa, llamas a los servicios de emergencia y te preguntarán 'señora, donde ha pasado?'. 'En el parque de María Luisa, en la farola número 37'", ha relatado el joven.

Además, ha explicado que las instituciones disponen de un mapa que muestra la localización de cada una de las farolas y el número al que se corresponden, lo que permite encontrar a los posibles afectados "rapidísimo". "Si algún día te pasa algo, acuérdate de este truquito", ha recomendado el joven sobre la posible solución a un despiste o desorientación por parte de cualquier ciudadano.