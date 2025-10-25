Palomares del Río suspende las celebraciones de Halloween en memoria de Jesús Rosado, el joven asesinado en 2022

El Ayuntamiento de Palomares del Río ha anunciado la suspensión de todos los actos y celebraciones relacionados con Halloween para el próximo 1 de noviembre de 2025, coincidiendo con el tercer aniversario del asesinato de Jesús Rosado Jiménez, el joven de 18 años que perdió la vida en la localidad durante la madrugada de Halloween de 2022.

El bando firmado por el alcalde Manuel Benjumea comienza recordando aquella trágica noche: “El próximo 1 de noviembre se cumplirán tres años de un hecho que marcó profundamente a Palomares del Río y que continúa presente en la memoria colectiva de nuestro municipio”. Además, añaden que "los vecinos de Palomares siempre han mostrado su apoyo y cercanía a la familia de Jesús, apoyándola con respeto y fortaleza en este díficil camino".

El consistorio explica que el principal motivo de suspender estas fiestas responde al deseo de mantener vivo el recuerdo de Jesús. “No se realizarán actos, celebraciones ni actividades culturales relacionadas con la festividad de Halloween”, señala el documento, que también prohíbe el uso de espacios públicos para organizar eventos vinculados a dicha celebración.

"Queremos ejemplo de pueblo solidario, manteniendo vivo el recuerdo de Jesús y respaldando a quienes continúan sintiendo su ausencia”, concluye el texto.

Bando del Ayuntamiento de Palomares del Río / El Correo

Jesús Rosado, el joven asesinado en 2022

El caso de Jesús Rosado conmocionó a todo el pueblo por el trágico suceso: hubo multitudinarias manifestaciones y varios homenajes en las calles del municipio. Los hechos se remontan al 1 de noviembre de 2022, cuando Jesús Rosado (18 años) regresaba a su casa tras una fiesta de Halloween. Según recoge la sentencia, fue asaltado por un grupo de jóvenes armados con una barra de hierro y una navaja, que le atacaron de forma sorpresiva y conjunta quitándole la vida.

La madre del joven, María del Carmen Jiménez, reiteró recientemente que “poco a poco se va demostrando que a mi hijo lo mataron en grupo, a sangre fría y por el simple hecho de matarle”. La jueza que instruye la causa ordenó este año que el único adulto acusado por el crimen permanezca otros dos años en prisión provisional, imputado por asesinato con alevosía, robo con violencia y alzamiento de bienes.

El Juzgado de Menores número uno de Sevilla ya condenó a uno de los implicados, menor en el momento de los hechos, a nueve años de internamiento en régimen cerrado y cinco de libertad vigilada, una sentencia ratificada en septiembre por la Audiencia Provincial de Sevilla.