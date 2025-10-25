Vivir en un piso cárcel dentro de un edificio público: "Solo queremos un ascensor, pero estamos en un limbo"

Hay pisos que, de tan inaccesibles, se convierten en una cárcel para quienes viven en él. Y hay vecinos incluso que sufren este aislamiento con la impotencia de no poder hacer nada para solucionarlo. Como los del bloque de la calle Rey Baltasar número 1, que como tantos otros de Sevilla no cuenta con ascensor. Pero aquí los inquilinos tienen un problema añadido: el edificio es propiedad de Emvisesa, lo que les imposibilita tomar medidas por su cuenta.

"Hace unos 25 años que accedimos a estas viviendas públicas en régimen de alquiler, y en la actualidad seguimos siendo los mismos", cuenta Rafael Fernández, secretario de esta comunidad de vecinos, a El Correo de Andalucía. "Pero la cuestión es que ya hay personas mayores con problemas de movilidad en el edificio a los que les cuesta subir y bajar las escaleras. Y esto irá a más", advierte Fernández, uno de los residentes de este inmueble de dos plantas.

"Estamos en un limbo: no somos propietarios para hacer cosas en el bloque, y tampoco nos dan subvenciones al no ser los dueños de las viviendas", resume Rafael Fernández, vecino de la zona conocida como los Reyes Magos, dentro de una ciudad "con 60.000 pisos cárceles", tal como precisó el portavoz del Gobierno municipal. "Estoy harto de patear de un sitio para otro sin encontrar una solución. Lo único que queremos es un ascensor para que no haya nadie en su casa encerrado sin poder bajar a la calle".

De Emvisesa al Defensor del Pueblo

Esta comunidad de vecinos ha tocado casi todas las puertas a su disposición, desde Emvisesa al Defensor del Pueblo Andaluz. La primera institución a la que acudieron fue precisamente la empresa municipal de vivienda de Sevilla, a la que enviaron un escrito en noviembre de 2023 reclamando a la compañía que cumpliera "sus deberes básicos de accesibilidad universal". Y junto al escrito, los certificados de discapacidad de algunos de los residentes, a los que la ausencia de un ascensor "les impide el normal desarrollo de sus vidas".

Escalera del bloque de la calle Rey Baltasar 1. / CEDIDA

"Como no nos respondían, presentamos una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz", relata Rafael Fernández a este periódico. Eso ocurrió un año después de remitir la petición a Emvisesa, en noviembre de 2024. "Tan pronto recibamos la información que hemos solicitado, procederemos a analizarla y volveremos a ponernos en contacto", contestó en una carta Jesús Maeztu, defensor del Pueblo Andaluz en funciones.

"Con fecha 26 de noviembre de 2024, solicitamos a Emvisesa que nos informara acerca de los hechos que os comentó y que dieron lugar a la queja. Sin embargo, hasta ahora no hemos obtenido respuesta de tal organismo", les comunicó el propio Defensor en otra carta ya en enero de 2025. "Por ello, le hemos dirigido un nuevo escrito reiterándole el requerimiento que le hicimos. En cuanto obtengamos respuesta, la analizaremos y nos pondremos en contacto".

"El inmueble cumple con la normativa"

La respuesta de Emvisesa llegó al fin 500 días después, "dando cumplimiento al requerimiento del Defensor del Pueblo". Aunque la contestación no era la que esperaba esta comunidad de vecinos: "El inmueble objeto de la queja planteada cumple con la normativa en materia de accesibilidad, contando con todas las licencias y autorizaciones exigibles", resolvió la compañía municipal de vivienda en una comunicación fechada el 28 de marzo de 2025 y consultada por este medio.

"El hecho de no disponer de ascensor, pues así estaba previsto en su proyecto de ejecución, se considera una circunstancia original del edificio, de sobra conocida por sus inquilinos y que no ha supuesto ningún menoscabo de las condiciones de accesibilidad, así como no se han visto agravadas con el paso del tiempo", argumentó la empresa en su escrito. "No obstante, Emvisesa está abierta a las propuestas de mejora que los vecinos tengan a bien acordar, debiendo los mismos, en consecuencia, abonar los costes en que esta compañía municipal incurriese".

Es decir: que no había ningún problema de accesibilidad y que, en caso de acometer alguna reforma, tendrían que afrontarla los residentes. Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Sevilla aclaran a este medio que "Emvisesa ya ha planificado esta actuación, incluida en los Presupuestos del próximo año". "Esta intervención va en consonancia con otras ya realizadas en materia de ascensores, como en Cross Pirotecnia o las proyectadas en la calle Andén", apuntan fuentes municipales, que subrayan que el Gobierno local ha destinado 10 millones de euros para la accesibilidad en edificios.