Sevilla Este estrena su nuevo centro cívico cuatro años después de que se pusiera la primera piedra

Después de meses de bloqueo y cuatro años desde que comenzaran las obras, el centro cívico de Sevilla Este ha abierto sus puertas este sábado para que todos los vecinos del barrio puedan acercarse a conocerlo. Por fin, los 60.000 habitantes del barrio podrán disfrutar de una demanda histórica con la que dar un respiro al Centro Cívico Blas Infante, el único hasta ahora en la zona.

Hacía meses que parecía que las obras del edificio habían terminado, sin embargo, se mantenía cerrado. Como pudo saber El Correo de Andalucía, en abril, el Ayuntamiento puso a licitación la adquisición del mobiliario, último requisito para su apertura. Así, los vecinos confiaban poder disfrutar de este centro cívico a la vuelta de verano, sin embargo, una incidencia en el centro de transformación, hizo que la espera se tuviera que alargar un poco más.

"Queremos que este espacio se convierta en el corazón social y cultural del distrito, un lugar donde se impulse la creatividad, el deporte, la formación y la integración de todos", ha asegurado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. El dirigente popular ha explicado que, con este nuevo centro, "Sevilla Este gana un equipamiento de primer nivel que triplica la superficie del antiguo centro Blas Infante y que permitirá acoger más actividades, talleres y proyectos comunitarios".

A la espera del polideportivo

El alcalde ha podido visitar el inmueble para comprobar su estado después de cuatro años desde que comenzara su construcción. Allí, el dirigente popular ha señalado que con esta inauguración, dan "un paso más en el compromiso del Gobierno municipal por acercar la administración a los barrios y ofrecer a la ciudadanía espacios modernos, accesibles y llenos de vida". "Este centro está llamado a convertirse en un punto de encuentro, de participación y de convivencia, donde las asociaciones, los colectivos y los vecinos podrán desarrollar sus iniciativas y sentirse parte activa de la ciudad", ha insistido.

Ya en 2019, el entonces alcalde, Juan Espadas, se comprometió con los vecinos a la puesta en funcionamiento de este espacio. No fue hasta 2021 cuando se puso la primera piedra en este recinto en las calles Flor de Gitanilla, Fernanda Calado Rosales, Doctor Ítalo Cortella y la plaza peatonal. El proyecto fue heredado en 2023 por el regidor Antonio Muñoz, que acordó terminar los trabajos antes de que finalizase el año para que en 2024 estuviera en funcionamiento.

Han tenido que pasar casi dos años más hasta poder abrir las puertas de este espacio a los vecinos de Sevilla Este. Las obras han supuesto un coste de 4.526.541,29 euros. El edificio de nueva planta cuenta con 3.000 metros cuadrados y triplica en tamaño al Centro Cívico Blas Infante, ya existente en el barrio.

Ahora, los vecinos esperan la inauguración de un nuevo polideportivo, otra demanda histórica que está cada vez más cerca de ver la luz. Este pabellón cubierto estará situado en la calle Doctor Miguel Ríos Sarmiento y podría inaugurarse en 2027.