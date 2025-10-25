Los 'trampantojos' de un restaurante de Sevilla que incluso ha conquistado a Felipe VI: carne con tomate en una maceta con tierra o puros comestibles

Pides un plato de carne con tomate y te traen una maceta repleta de tierra. Puedes creer que se trata de una confusión o una broma sin sentido por parte del establecimiento, pero es uno de los platos estrella de un reconocido restaurante del municipio sevillano de Arahal que ha hecho del 'trampantojo' y la mezcla de cocina de tradición y vanguardia su forma de ser.

Así, solo hace falta volcar esta maceta sobre el plato para descubrir que, detrás de esa supuesta "tierra", que es un ingrediente más de la receta, se encuentra uno de los platos más sabrosos de la Bodega La Mazaroca, un negocio familiar que abrió sus puertas en 1973 de la mano de la familia Blanca, que continúa a los mandos de este establecimiento.

La visita de Felipe VI a este restaurante de Sevilla

Un negocio cuya excelencia culinaria y curiosa estética incluso ha conquistado al rey Felipe VI, que no dudó en probar los platos de este local mientras se encontraba de viaje por Sevilla. Un hito que el negocio muestra con orgullo en la placa colocada en el establecimiento, en el que asegura: "El 13 de junio de 2021, día de San Antonio, Felipe VI Rey de España nos honró con su visita en esta casa a todos los presentes, que con mucha emoción y orgullo dedicamos esta placa".

Y es que este negocio en el que aseguran sus dueños que se "saborea cada detalle" mediante una mezcla de cocina tradicional y de vanguardia ha sabido conquistar a quienes prueban sus bocados gracias a sus sabores de siempre "hechos con las maneras de ahora".

Los 'trampantojos' que conquistan a los clientes de este restaurante de Sevilla

Unos cocinados que no solo quieren enamorar a los paladares más selectos con su explosión de sabores, sino también despistar la percepción de sus comensales mediante platos convertidos en verdaderos 'trampantojos'.

Entre su amplia carta se encuentran tanto su maceta de carne con tomate como su puro habano al estilo Mazaroca que, a pesar de ser idéntico a uno de estos cigarrillos y ser servido en un cenicero, es una deliciosa croqueta con un sabor único. A esto se suman, entre muchos más, su 'cafetera entera', en la que, en lugar de servirse un buen café, los comensales se encuentran un tartar de atún en su interior. Así, sus comensales disfrutan con cada plato de una constante danza de sabores y sensaciones que incluso les hace dudar de su vista, pero jamás de la calidad de los bocados que se muestran ante ellos.