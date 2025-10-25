Triana "hace justicia" a una de sus artistas más ilustres e inaugura los Jardines María Jiménez

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido este sábado en el barrio de Triana el acto de rotulación de los jardines dedicados a la artista María Jiménez en el Muelle Camaronero de la calle Betis, un emotivo homenaje a una figura clave de la cultura andaluza y sevillana.

“Hoy es un día muy especial para nuestra ciudad y, en particular, para este emblemático barrio de Triana”, ha señalado el alcalde durante su intervención. “Nos reunimos aquí para hacer justicia a una sevillana universal e inaugurar oficialmente la nueva rotulación de los jardines dedicados a una mujer que representa no solo la esencia de nuestra cultura, sino también la fuerza y el alma de Andalucía, con Sevilla y Triana como bandera: María Jiménez”.

El regidor ha destacado que María Jiménez “fue mucho más que una artista; fue una voz que rompió barreras, un espíritu libre que supo cantar con el corazón y la verdad de nuestra tierra”. Su legado musical y su compromiso con las raíces flamencas “han dejado una huella imborrable en la historia cultural de Sevilla y de toda España”.

"Una artista sin fronteras"

Durante el acto, José Luis Sanz ha recordado el inmenso cariño que la ciudad demostró a la artista tras su fallecimiento, “como se pudo ver en la multitudinaria capilla ardiente instalada en el Ayuntamiento, por la que pasaron miles de personas para rendirle homenaje”.

Los nuevos Jardines de María Jiménez, situados junto al río Guadalquivir, “no solo son un espacio de encuentro y descanso, sino también un lugar que honra su memoria y la transmite a futuras generaciones”, ha señalado el alcalde. “Ese río que nos hizo durante siglos ser la capital del mundo, y que tuvo en este Muelle Camaronero el gran Puerto de Indias, honrará ahora también a esta artista sin fronteras”.

La rotulación de estos jardines constituye, en palabras del alcalde, “un símbolo de reconocimiento y gratitud por la contribución de María Jiménez a nuestra identidad y a nuestro patrimonio cultural”. José Luis Sanz ha querido agradecer a todas las personas y entidades que han hecho posible esta iniciativa, “que nos ayuda a mantener vivo el recuerdo de quienes, como María, han hecho grande a Sevilla con su talento y pasión”.

El alcalde ha concluido su intervención invitando a todos los sevillanos y visitantes “a disfrutar de estos jardines, a recordar con cariño a María Jiménez y a continuar trabajando juntos para que Sevilla siga siendo una ciudad de cultura, historia y corazón”.