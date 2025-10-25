El Tiempo en Andalucía
Vuelven las lluvias a Sevilla este domingo: avisos amarillos en tres provincias de Andalucía
Las temperaturas disminuyen este domingo y regresan las lluvias a buena parte de Andalucía
Las primeras borrascas y las primeras lluvias del otoño llegarán este domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un domingo pasado por agua en buena parte de Andalucía, con chubascos localmente fuertes y acompañados de tormentas, especialmente en el tercio occidental de la comunidad.
La jornada dominical estará marcada además por un notable descenso de las temperaturas máximas en amplias zonas de la vertiente mediterránea y del tercio oriental. Un pronóstico bastante habitual en la estación otoñal.
¿Dónde llueve este domingo?
Según las primeras previsiones, los cielos permanecerán muy nubosos o cubiertos durante la mayor parte del día, con precipitaciones que se intensificarán por la tarde y podrán ser puntualmente fuertes en provincias como Cádiz, Almería o Huelva, donde la Aemet mantiene avisos amarillos por lluvias desde las 14.00 horas hasta las 23.59 horas.
Las zonas más afectadas serán el litoral gaditano, el litoral onubense y las comarcas del Andévalo y el Condado. En estos puntos se estima una probabilidad de precipitación del 40% al 70%, con posibilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y primeras horas de la noche, que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas del litoral y del interior occidental andaluz.
En el Levante almeriense, la alerta se extenderá desde las 18:00 hasta las 23:59 horas, con acumulaciones similares de 15 mm en una hora.
El tiempo en Sevilla
En cambio, en Sevilla estará el cielo nublado y con riesgo de precipitaciones durante la madrugada del sábado al domingo. Según la AEMET, hay probabilidad de lluvias del 50% hasta las 06.00 horas de la mañana, mientras que subirá al 80% durante toda la jornada. Aunque eso sí, se esperan cielos grises y ambiente húmedo con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 27 grados.
En cuanto al resto de Andalucía, las mínimas subirán ligeramente en el valle del Guadalquivir, mientras que se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto. Las máximas caerán de forma generalizada, con un descenso más acusado en el litoral mediterráneo y zonas orientales.
Los vientos soplarán flojos variables, predominando la componente oeste, aunque en el litoral mediterráneo se esperan rachas de poniente de moderadas a fuertes, que contribuirán a reforzar la sensación de fresco tras varias jornadas de temperaturas más altas de lo habitual.
